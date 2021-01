Emma Wortelboer: ‘Wroeten is ook een beetje winnen, hè’

Emma Wortelboer: ‘Ik deed mee aan De Slimste Mens omdat ik wilde winnen. Ik ben heel streberig.’ Beeld Linda Stulic

Ze gaat er niet vanuit dat het ooit gaat gebeuren, maar prinses Amalia zou ze heel graag een keer interviewen. Of een van de andere prinsessen. Of überhaupt iemand van het koningshuis. Daar houdt het carrièreplan van Emma Wortelboer op. Ze wil zich ‘nergens op vastpinnen’ want ‘ik kan toch niet zeggen wat ik over tien jaar leuk vind. Dat is naïef’.

De presentator wil, hoe cliché het ook mag klinken, vooral doen wat ze nu leuk vindt. En daar hoort het maken van seksprogramma’s bij. Wortelboer: “Je wil toch gewoon praten over seks? Iedereen wil dat. Niemand raakt daar ooit over uitgepraat omdat het continu verandert én omdat het voor iedereen anders is.”

Samen met Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh presenteert Wortelboer de Spuiten en Slikken Sekstest die dit keer door het ontbrekende publiek intiemer was dan ooit. Wortelboer kan de sfeer waarderen, maar het mag niet te comfortabel worden. “Ik wil dat het schuurt en doorgaan tot ik de grens heb bereikt.”

Waar komt die drang vandaan?

“Als ik ergens allergisch voor ben, dan is het wel voor saaiheid. Daarom bereid ik interviews als deze, ondanks dat het mij vaak is geadviseerd, nooit voor. Ik wil niet van die voorgeprogrammeerde antwoorden geven. Dat is, ja, saai.”

Hoe is deze coronaperiode dan voor je?

“Nah, ik zit eigenlijk wel lekker in de wedstrijd. Ik heb leuke mensen om me heen en terwijl ­halverwege vorig jaar veel dingen niet doorgingen, heb ik het nu weer heel druk. Het is echt chaos eigenlijk. Maar ik ben me ervan bewust dat veel werken en de deur uit mogen in deze tijd een privilege is. Dus wat dat betreft ben ik heel senang.”

Je was de afgelopen tijd inderdaad een beetje overal: je presenteerde de Nationale 2020 Test, was kandidaat bij De Slimste Mens, tot aan de finale toe, schoof aan bij Media Inside, is dat om alles wat wegvalt te compenseren?

“Nee, niet per se. Ik genoot voor corona ook van gewoon tv-kijken. Dat doe ik superveel. Ik ben echt een zapper. En ik speel Dungeons & Dragons.”

“Ik deed mee aan De Slimste Mens omdat ik wilde winnen. Ik ben heel streberig. Het is een ziekte die me nog niet in de weg zit, maar ik kan me voorstellen dat anderen weleens denken: meid doe even relaxed. Dat hele ‘meedoen-is-belangrijker-dan-winnending’, daar geloof ik niet in. Als ik ergens aan begin, dan ga ik er helemaal voor. Ik baalde ook echt toen ik derde werd bij De Slimste Mens. Vroeger had ik dat ook bij voetbal. Ik voetbalde in het eerste dames­elftal bij Manderveen en ik ben nooit een wedstrijd ingegaan met: dit gaan we verliezen of ‘er is een kans dat we dit gaan verliezen’. Dan moet je er niet aan beginnen. Je doet mee om te winnen.”

“En bij Media Inside ging ik eigenlijk zitten omdat ik Gijs Groenteman een keer in het echt wilde zien. Ik was al langer benieuwd naar hoe hij eruit zag en toen ik werd gevraagd dacht ik: dat komt mooi uit. Hij viel niet tegen. Ik vond het fijn om te zien dat hij oprecht geïnteresseerd is in mensen en niet alleen voor zijn werk.”

Dat zeg je met enige verbazing.

“Ja, ik ben zelf tot op zekere hoogte geïnteresseerd in mensen. Ik vind het leuk om te praten en achter dingen te komen, maar ik ben, zoals ik al zei, allergisch voor saaiheid. Dus ik haak ook snel af.”

In de aanloop naar de verkiezingen ga je voor De vooravond elke dinsdag op pad om een item te maken over de verkiezingen. Hoe houd je politiek ‘spannend’?

“Met politici praten is hetzelfde als over seks praten: je snijdt onderwerpen aan die de persoon in kwestie liever ontwijkt. Politici hebben ook een aura om zich heen waar je uit kunt opmaken dat je iets niet moet vragen. Dan wil ik het júist vragen. En dan kijken hoe ver ik kan gaan. Ik houd van wroeten. Wroeten is ook een beetje winnen, hè. Elke keer dat je iets lospeutert, heb je weer wat gewonnen. Zo voelt dat voor mij.”

“Nog een overeenkomst: politiek verandert continu en blijft actueel. Seks ook. Vroeger ging het om voortplanting, nu hebben we het over versturen van naaktfoto’s of mensen die zich identificeren als non-binair. Het gaat lang niet meer over pik in vagina. Ja dat is er ook en in Emma’s Peepshow leg ik dat soort dingen ook wel uit, zeg maar seks 1.0, maar we proberen het bij Spuiten en Slikken ook breder te trekken: het gaat ook om expressie, om nieuwe handelingen ontdekken en jezelf beter leren kennen. Alles wat je niet bij je biologiedocent krijgt, leer je wel bij ons. Dat vind ik tof om te zien, hoor, dat zoveel mensen ons nog altijd weten te vinden.”

Je bent 24 en hebt in de afgelopen 6 jaar dat je bij BNNVara werkt enorm veel getest, uitgeprobeerd en van jezelf laten zien. Vraag je je weleens af wat anderen van je vinden?

“Het boeit me niet wat anderen van mij vinden. Het boeit me wel wat ze van mijn werk vinden. Dus als ze iets op de inhoud hebben, dan trek ik me dat wel aan. Maar van Emma? Nee. Ik heb er ook niet wakker van gelegen toen ik zoveel commentaar kreeg toen ik uit mijn dak ging om de winst van Duncan Laurence. Het is toch zonde van mijn tijd om daarvan wakker te liggen?”

“Je kunt ook denken: ik houd iets in stand, daar heb ik profijt van. Iedereen is de mensen die voor andere landen punten uitdeelden bij het Songfestival allang vergeten. Mij kennen ze blijkbaar nog. Ik heb liever dat mensen me verschrikkelijk vinden, dan dat ik in de vergetelheid raak.”

Hoe ga je ervoor zorgen dat je de komende decennia niet in de vergetelheid raakt?

“Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen plan, maar ik denk dat als ik de veertig gepasseerd ben, ik me misschien meer ga bezighouden met de waan van de dag. Dat ik me dan ga bezig­houden met de dagelijkse sleur door middel van een talkshow. Of niet. Misschien denk ik er over een jaar wel anders over. We zien het wel.”

De Spuiten en Slikken Sekstest 2021 is zondag om 20.00 uur te zien bij BNNVara op NPO 3.