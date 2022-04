Emma Wortelboer spotte de nieuwe trend van ‘no-fappers’: stop met masturberen en de wereld wordt een betere plek

Happy trending. Beeld -

Emma Wortelboer en Défano Holwijn bogen zich voor BNNVara over de ‘witterdanwittetandentrend’. Als trendwatchers van het NPO3-programma Happy Trending verdiepen ze zich de komende weken in de populariteit van flitsbezorgers, juice­ka­nalen foeilelijke elektrische fietsen met dikke banden.

Verrassend? Het viel Lips een beetje tegen. Van de jongerenzender mag je toch verwachten dat er ook trends aan de oppervlakte komen waarover het grote publiek nog nooit heeft kunnen lezen in de krant. Hier kwamen weer die influencers aan het woord die in Turkije hun tanden lieten afslijpen voor hagelwitte kronen van porselein en zich nu voor hun kop slaan, omdat ze hun gebit naar de vernieling hebben geholpen. Holwijn sprak al van ‘slijpspijt’.

Anderen kozen voor een diamantje of een ‘grill’ vol blingbling op de voortanden. Het was heel plat en materialistisch allemaal, maar ook vermakelijk. De grillsmid had zijn plaatje weleens doorgeslikt en na twee dagen kwam het warempel schoner weer tevoorschijn dan toen het nog in zijn mond zat. Zo’n grill is een broedplaats van bacteriën en zijn ‘lichaamssappen’ hadden het goud gepolijst.

Emma Wortelboer belicht de ‘no fap’-beweging

Over lichaamssappen gesproken: de tweede trend die werd belicht, was dan weer wel nieuw voor Lips. Een heuse subcultuur, de ‘no fap’-beweging, onthoudt zich van masturbatie. Twee jongens zeiden dat het voor hen een manier was om een streep te zetten onder hun pornoverslaving. Bijzonder dat ze daar zo open over wilden vertellen.

Hun sportprestaties gingen erop vooruit, vertelden ze, niet zonder trots. Ze werden veel aantrekkelijker gevonden door vrouwen. Ook wonnen ze aan zelfverzekerdheid en ‘mentale helderheid’. Stop met masturberen en de wereld wordt een betere plek, zei eentje zelfs.

Kijk, daar wierp de jongerenzender alsnog een nieuw licht op de jongerencultuur. Bleek de jeugd van tegenwoordig zowaar een stukje idealistischer dan Lips had gedacht.

