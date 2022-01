Emigreren naar Spanje en geen woord Spaans spreken. Het Roer Om is Ik Vertrek voor gevorderden

Bij Ik Vertrek is het al de onuitgesproken bedoeling dat kijkers zich kunnen wentelen in leedvermaak, maar bij Het Roer Om kan het altijd nog gekker. Beeld -

Het Roer Om is weer zo’n realityprogramma over gezinnen die ons koude kikkerlandje achter zich laten om in den vreemde een nieuw bestaan op te bouwen. Een soort Ik Vertrek dus, maar dan bij SBS6. Jarenlang werd het door RTL4 uitgezonden, maar dat waren ondertitelde afleveringen van het Britse origineel. SBS6 volgt sinds het najaar Nederlandse vertrekkers.

Bij Ik Vertrek is het al de onuitgesproken bedoeling dat kijkers zich kunnen wentelen in leedvermaak als de emigranten na drie maanden in een onherbergzaam buitenland met hangende pootjes terugkomen. Lips mag daar graag naar kijken, maar bij Het Roer Om kan het altijd nog gekker.

In Ik Vertrek is de beproeving groot genoeg als een stelletje zijn heil zoekt in Gambia. Bij Het Roer Om hebben ze hun restaurant in Gambia ook nog eens via internet gekocht, terwijl het 35 jaar geleden is dat ze in de keuken hebben gestaan.

Weer een ander gezin verkaste naar de Algarve in een stokoude camper die onderweg in de brand vloog. De makers van Ik Vertrek zouden een net wat beter doordacht plan kiezen om te volgen. Dit wordt toch te dol, zouden ze denken. Zo’n hel is emigreren nou ook weer niet.

Deze zaterdag ging het in Het Roer Om over een gezin dat in het bloedhete zuiden van Spanje een alpacaboerderij overnam. Het dak was lek als een zeef en de overdracht liet, net als de inschrijving op school, op zich wachten door bureaucratisch gesteggel. Ze hadden de boerderij zonder bezichtiging gekocht en ze waren dertig jaar geleden één keertje in Spanje geweest. Ze spraken geen woord Spaans en hadden niks met alpaca’s.

Het is Ik Vertrek, maar dan voor gevorderden. Je bekijkt het en denkt: ons koude kikkerlandje, helemaal zo gek nog niet.

