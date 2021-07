Elvis op Sun Records was rauw, wild en viriel

Beeld -

Vandaag in 1954 nam Elvis Presley in de studio van Sun Records in Memphis zijn debuutsingle That’s Alright op. Het nummer zou de populaire muziek voorgoed veranderen. Een mooie gelegenheid om de elpee The Sun Sessions van Elvis weer eens op de draaitafel te leggen.

Terug in de tijd Het was op 5 juli 1954 niet de eerste keer dat Elvis Sun bezocht. Voor het eerst was hij er in 1953 om er een plaatje voor zijn moeder op te nemen. Het piepkleine label, dat vooral platen van zwarte bluesartiesten uitbracht, bood particulieren de gelegenheid hun eigen stem op te nemen. Was het pure moederliefde die de jonge Elvis er toe dreef er het nummer My Happiness in te zingen? Mogelijk was die eerste opnamesessie een welbewuste eerste stap in zijn carrière.

Zijn stem viel op bij Sun en Elvis werd gevraagd nog eens terug te komen. Sam Philips, de baas en voornaamste producer van Sun, was al jaren op zoek naar een witte zanger met een zwart geluid. Dit kon hem zijn. Toen op 5 juli 1954 Elvis en gitarist Scotty More en bassist Bill Black in een verloren moment wat aan het dollen sloegen met het bluesnummer That’s Alright van Arthur Crudup hoorde Philips wat hij wilde horen: een opwindende mix van zwarte blues en witte country (toen nog veelal hillbilly geheten), die later de naam rockabilly zou krijgen.

Het was niet alleen het startpunt van Elvis’ carrière, het was ook een cruciaal moment in het ontstaan van de rock-’n-roll. In totaal 23 nummers nam Elvis op voor Sun Records, waarvan er tien terechtkwamen op de vijf (78 toeren) singles die het label van hem uitbracht, voor Elvis in 1955 al werd weggekocht door het veel grotere RCA Records. Van Elvis’ kleine, maar baanbrekende Sunrepertoire verschenen zeventien songs op de in de jaren zeventig uitgebrachte elpee The Sun Collection (met een prachtige getekende hoes), maar er zijn meerde compilaties van.

Waarom nu herbeluisteren? Driekwart eeuw na dato klinken Elvis’ eerste opnames nog altijd ongekend opwindend. Elvis op Sun was Elvis op zijn puurst. Wild , rauw en ronduit viriel. De big bang van de popmuziek worden zijn Sun-opnames wel genoemd. Maar Elvis’ muziek kwam natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. Er zat country in wat hij deed, maar vooral veel zwarte muziek: blues dus, maar zeker ook gospel. Van jatten was in Elvis’ geval ook geen sprake. Elvis was kleurendoof, zoals Telegraafjournalist Jip Golsteijn dat zo mooi uitdrukte. Straatarm geboren bracht Elvis zijn kinderjaren door in een voornamelijk door zwarten bewoonde wijk in Tupelo, Missississipi. Blues en gospel waren evenzeer deel van zijn muzikale dna als country; hij wist niet eens dat er zwarte en witte muziek was.

Verder luisteren Elvis was de man die Sun bekendmaakte. Maar het label heeft zo veel meer mooie rockabilly, blues en rhythm and blues te bieden. Luister op Spotfiy naar de playlist The Sun Records Collection.