Elspeth Diederix maakt met haar magische tuin een totaalkunstwerk voor de hele stad

Elspeth Diederix van The Miracle Garden: 'Van het prijzengeld zou ik meteen bollen bestellen om van de tuin in het voorjaar een groot feest te maken.' Beeld Eva Plevier

Ze begon op kleur, toen ze in 2017 de kans kreeg een standaard perk van 800 vierkante meter in het Erasmuspark in West om te toveren tot een bloementuin vol wonderen en verwondering. “Dat was mijn houvast. Zoveel planten om uit te kiezen, het was overweldigend. Ik kon het eerste jaar haast niet bevatten hoe ik het moest doen. Ik ben begonnen in de bestaande vakken en die ben ik langzaam gaan opvullen.”

Loop nu met Elspeth Diederix (Nairobi, 1971) door The Miracle Garden en hier spreekt een bevlogen en ervaren hovenier. Van het zeeuws knopje naar de sierbraam – ze prevelt latijnse namen als bezweringen. “Rubus thibetanus, zie je die witte stengels? Hier de hibiscus trionum, de drie-urenbloem. Ik wilde een heel veld maar de zaailingen deden het niet goed. En zie je dit donkerbladig fluitekruid? Anthriscus sylvestris, ik ben dol op donkerbladig en bontbladig. Het lijkt soms een soort chaos, maar als je goed kijkt kom je schatten tegen.”

Tijdens dit bezoek zal ze de foto maken die de basis vormt voor haar PS-rubriek Vier jaargetijden van vandaag. In haar fotoseries is, zoals de jury van de Amsterdamprijs het formuleert, ‘de grens tussen manipulatie en realiteit flinterdun.’ Diederix studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie van beeldende kunsten. Maar de kunstenaar-fotograaf is in de ban van haar wondertuin, van planten en bloemen en zaden en zou eigenlijk niets anders meer willen doen dan dit. Uit het juryrapport: ‘Met haar meerjarenproject liet Elspeth Diederix ons juist in het afgelopen jaar het belang van schoonheid in de openbare ruimte zien. Wie tijdens de lockdowns opgesloten zat in een klein appartement kon in Diederix’ magische tuin even op adem komen. Samen met buurtbewoners creëerde ze een totaalkunstwerk voor de hele stad.’

Hoe kwam u op het idee voor The Miracle Garden?

“Ik kreeg in 2009 een atelier met een tuin. Ik had altijd veel gereisd, om nieuw werk te kunnen maken moet je heel fris kunnen kijken en reizen gaf die mogelijkheid. Maar met drie kinderen werd dat moeilijker. Toen ik ervoer hoe die tuin de hele tijd veranderde, dacht ik: ik ga op reis in mijn nieuwe tuin. Dat resulteerde in een fotoblog op Instagram, The Studio Garden. Ik ging een hoveniersopleiding volgen, begon tuinontwerpen te maken. Leerde zaden opkweken, dat is zo’n feest! Toen dacht ik: dit zou ik ook kunnen doen in een openbare tuin. En het Erasmuspark stond er open voor.”

Wat kenmerkt uw werk?

“Ik kan alleen zeggen wat ik zou willen dat het kenmerkt. Ik wil bewerkstelligen dat je anders kijkt. Dat je iets wat heel gewoon is, waar je anders overheen kijkt, in een nieuw licht ziet. Mijn hele kunstenaarschap gaat over het delen van de schoonheid die ik zie.”

Wat betekent Amsterdam voor u?

“Amsterdam is mijn thuis. Ik heb vanaf mijn vroege jeugd veel gereisd. ik ben geboren in Afrika, van mijn zevende tot dertiende woonden we in Colombia. Mijn middelbareschooltijd was in Deventer, maar ik heb nooit ergens langer gewoond dan in Amsterdam. Als ik met onze meisjes, ze zijn nu vijftien, elf en negen, door de stad fiets roep ik altijd: ‘Kijk nou, hoe mooi!’ Je hebt zo je buurtjes, maar ik vind het prachtig dat Amsterdam een stad is met mensen van over de hele wereld.”

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat gaat u ermee doen als u wint?

“Ik ga meteen bollen bestellen om van de tuin in het voorjaar een groot feest te maken. Ik hoop dat het prijzengeld het mogelijk maakt verder te gaan met het project. Maar mijn eerste reactie zou zijn: bollen bestellen, er zijn zoveel leuke tulpen alleen al! De bollencatalogi zijn één grote snoepwinkel. Zie je hier die herfstkrokusjes, hoe bijzonder die kleuren zijn? Ik dacht eerst dat krokussen saai waren, maar er zijn zoveel schakeringen. Ik had er veel meer geplant. Alleen hebben de woelmuizen mijn plannetje opgeknabbeld.” Ze verzucht: “Als ik niet win, wil ik eigenlijk tóch wel die bollen.”

Een denkexercitie dan: hoeveel euro zou u nodig hebben voor dat bollenfeestje? Crowdfunding is ook een optie toch?

Glanzende ogen: “Het ligt er natuurlijk aan welke bollen. Laten we uitgaan van 600 vierkante meter en 25 bollen per vierkante meter. Dan kom je op 15.000 bollen, zeg plusminus 20 cent per bol: drieduizend euro. Dat valt nog best mee. Maar die vijftienduizend bollen moeten dan ook nog allemaal worden geplant. En dan wil ik ook nog allemaal planten en zaden... het is mijn baby , maar megaveel werk. Crazy!”

Wat doet u over vijf jaar?

“Dan ben ik gewoon nog veel beter in tuinieren en in het opkweken van planten. Dan heb ik nog heel veel meer kennis opgedaan. Want dat heb ik nu ervaren: wat je in vijf jaar kan leren!”