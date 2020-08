Ellis Faas (1962–2020): ‘Een van de meest invloedrijke visagisten’

Beeld -

Woensdag overleed ze op 58-jarige leeftijd aan kanker. De ziekte openbaarde zich in 2018, vorig jaar vierde ze nog dat ze na een controle schoon was verklaard. Dit jaar kwam de ziekte echter terug.

Faas was de make-up artist of choice voor vele internationale merken en fotografen, van Louis Vuitton tot Giorgio Armani en Karl Lagerfeld, de lijst is eindeloos. Haar werk was te zien op covers van talrijke prestigieuze tijdschriften. Vogue Paris noemde haar ooit ‘een van de meest invloedrijke visagisten’ van haar generatie. Faas was niet bang voor een stevige make-up, waarbij haar fantasie geen grenzen kende.

Vaak werkte ze uit de losse pols, dat er daarbij weleens iets vlekte, ach, dat was haar handschrift geworden. Ze hield ervan flink uit te pakken met extreem lange wimpers of opvallend dikke lippen. “Met haar intelligentie en gevoeligheid wilde ze anderen inspireren hun dromen te volgen en zich niet klakkeloos aan te passen aan bestaande schoonheidsnormen,” zegt haar broer Thijs.

‘Crème Faas’

Ellis Faas werd in Rijswijk geboren, in een familie die bol stond van artisticiteit en engagement. Haar vader Henry was politiek journalist en medeoprichter van de linkse politieke partij PPR. Moeder Miek gaf immigranten Nederlandse les en leidde jarenlang het plaatselijke kantoor van Amnesty International. Opa en oma Faas runden een kap- en beautysalon op het Rokin. Samen met een apotheker ontwikkelde opa Faas de destijds revolutionaire ‘Crème Faas’.

Ellis had van jongs af aan een scherp oog voor wat ze wel en niet mooi vond. Ze maakte vaak haar eigen kleding en beplakte haar kamer met Vogue-pagina’s. Geïnspireerd door het werk van fotografen als Yousuf Karsh en Serge Lutens ging ze naar De Fotovakschool in Amsterdam. Te verlegen om mensen te vragen voor haar te poseren, fungeerde ze zelf als model. Waarbij ze zich met veel make-up steeds weer transformeerde.

Alleenstaande moeder

De smaak te pakken hebbende, volgde ze in Parijs een studie make-up en special effects bij Christian Chauveau, en verhuisde naar Londen waar ze meteen aan de slag kon. Na de geboorte van haar dochter Flavia in 1988, besloot ze terug te keren naar Amsterdam. Als alleenstaande moeder had ze behoefte aan financiële zekerheid. Ze startte haar eigen studio, Face Value, waar ze particulieren opmaakte en fotografeerde. Daarnaast deed ze veel klussen met fotograaf Inez van Lamsweerde.

Haar grote internationale doorbraak volgde toen modefotograaf Mario Testino in 1999 naar Amsterdam kwam om een editorial voor l’Uomo Vogue te schieten. Nadat hij vele portfolio’s van visagisten had bekeken, koos hij Faas als partner in crime. De start van een vruchtbare samenwerking, waarna de rest van de wereld volgde. Naast haar werk voor tijdschriften en grote cosmeticamerken was Faas ook diverse malen chef de cabine, backstage bij shows in Parijs, Milaan en Rome van Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana, Viktor & Rolf en vele anderen.

In 2009 lanceerde ze haar eigen cosmeticalijn, ook weer ‘eigenwijs Ellis’, oogschaduw, highlighter, blush, alles vloeibaar en verpakt in metalen patroonhulzen, mensen moesten er maar aan wennen. Het merk (slogan: make up, not war) wordt inmiddels in meer dan twintig landen verkocht. In Nederland onder meer bij Skins Cosmetics. Haar broer en zakenpartner Thijs zal het merk, naar wens van zijn zus, samen met het team voortzetten. “Al zal het nooit meer hetzelfde zijn zonder haar.”