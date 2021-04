Ellen ten Damme trad eindelijk weer op: ‘Ik dacht, kan ik het nog?’

Ellen ten Damme trad dinsdag op voor 150 personen, een Fieldlab-testevenement. Beeld ANP

Alsof de staldeuren van een boerderij opengingen en een kudde koeien dansend de wei insprong. De lente tegemoet. Zo voelde Ellen ten Damme zich dinsdagavond in het theater van Leeuwarden: een gekooid dier dat een beetje vrijheid ­terugkreeg. Ze rende over het podium, trapte haar teenslippers uit en danste verder op haar blote voeten. Vier nummers lang. Tot ze even naar adem moest happen.

Een half jaar zat ze thuis, alle theatershows afgelast. Voor dit jaar stond een volle Ziggo Dome gepland. Het werd voorlopig een eenmalig test­optreden in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, waar 150 man verspreid over de zaal zaten. “Ljouwert, óók leuk,” mompelde Ten Damme droogjes tegen haar publiek.

Vooraf was ze zenuwachtig. “Kan ik het nog?, dacht ik.” Maar ze bleek het vak niet verleerd. Haar stem was uitgerust, haar lijf even lenig als altijd. “Nouuu,” nuanceert ze, na afloop in de coulissen. Ook zij had coronakilo’s – waar dan? – maar heeft die er op tijd afgesport.

“De drummer heeft me aangestoken met zijn nieuwe hobby, mountainbiken. We gaan nu regelmatig fietsen met de band,” vertelt ze. “Ook skype ik elke avond met mijn gehandicapte zusje, die ook al een jaar alleen thuis zit in Drenthe, zonder werk. Dan doen we samen oefeningen. Zij een beetje halfbakken, ik voluit. Zo blijf ik fit.”

Hoe dan ook, de zangeres leek geen spat veranderd. Ze klom op de piano, gaf een buikdansact, tapdanste, krioelde over de vloer, sprong en landde in een spagaat.

Kort tevoren hoorde de zangeres dat ze weer het podium op mocht. Tijd voor een nieuwe act was er niet, dus werd Allez-Hop een ingekorte best-of-show. Met nummers uit voorgaande optredens als Casablanca en Paris-Berlin, maar er was ook ruimte voor oude klassiekers als Durf jij en Verder, verder en grappige acts met een opblaasflamingo en dito rookworst.

Studio op de boot

Ten Damme schakelt moeiteloos over van ­Nederlands naar Frans, Spaans en Duits. In de toekomst komt daar wellicht Russisch bij. In het voorbije coronajaar zat ze niet stil. Ze leerde een nieuwe vreemde taal, oefende op klassieke pianostukken, nam accordeonles en liet een studio op haar woonboot in Amsterdam bouwen. Nu ze minder kan optreden, wil ze meer eigen werk opnemen. “Maar het was nu te kort dag om mijn nieuwe vaardigheden meteen toe te passen.”

De 150 Friezen die dinsdagavond in het theater waren, hadden zich vooraf moeten laten testen. Tot 21 april vinden soortgelijke testevenementen in 43 theaters en concertzalen plaats. “Ik wil gewoon muziek maken en het liefst niet bezig zijn met dit soort testen, maar als dat nodig is om de sector weer op gang te krijgen, prima,” vond Ten Damme. “Ik ben door alle stadia van emoties gegaan het afgelopen jaar. Eerst ongeloof. Zo van ‘haha, wat maf, een virus legt onze tour plat’. Daarna ‘hmmm dit kan nog wel eens langer gaan duren dan we denken’.”

Ze vloekt hardop. “Daarna werd ik dus boos. Ik had het gevoel dat mijn beroep mij werd afgenomen. Ik was eindelijk, na dertig jaar werken, op het punt dat mensen – zonder dat je gekke fratsen op tv hoeft te doen – kaarten voor mijn show kopen. Ik hoefde geen promotie te maken om de zalen vol te krijgen. Nu heb ik het gevoel dat alles kapotgemaakt is. Durven de fans straks nog wel terug te komen? Angst blijft zo lang in je lijf zitten.”

Huilende directeuren

Ten Damme vertelt over de huilende theater­directeuren die ze sprak, en haar eigen crew die werd gehalveerd. “Normaal ben ik met achttien muzikanten en technici op pad. Sommigen zijn nu bezorger bij Albert Heijn geworden.” Haar loods in Wormerveer ligt vol met merchandise voor haar show Casablanca, die op sommige locaties al vijf keer werd uitgesteld. “Ik heb lp’s, rompertjes en mutsen met ‘Casablanca’ erop. Wat moet ik met al die zooi? Deze tour wordt waarschijnlijk ook nooit meer ingehaald. Hoe het verder gaat? Ik heb echt géén idee.”