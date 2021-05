Ellen DeGeneres stopt na negentien seizoenen met haar talkshow

Ellen DeGeneres: ‘Het maken van deze show voelt niet langer als een uitdaging.’ Beeld AP

De Amerikaanse acteur, presentator en comedian lichtte maandag haar medewerkers in, en zal woensdag in haar talkshowuitzending samen met Oprah Winfrey verder ingaan op het stoppen van de show. “Als creatief persoon wil je constant worden uitgedaagd, en zo geweldig als het maken van deze show ook is, het voelt niet langer als een uitdaging,” vertelt DeGeneres aan The Hollywood Reporter.

DeGeneres wilde aanvankelijk al na zestien seizoenen stoppen. Uiteindelijk besloot ze toch voor drie jaar bij te tekenen. “Zelfs na het tekenen, bleven mensen tegen me zeggen: ‘Dan ga je dus negentien seizoenen maken, wil je niet liever nog een twintigste seizoen draaien? Dat is een mooi getal.’ Maar negentien is ook een mooi getal.”

Die eerdere worsteling kwam al eens naar voren in een profiel van The New York Times. DeGeneres’ vrouw, actrice Portia de Rossi, wilde dat ze stopte met haar zware baan, haar broer moedigde haar juist aan vooral door te gaan.

DeGeneres begon haar dagelijkse talkshow in 2003. Zender NBC zag in haar een antwoord op het daverende succes van dé talkshowkoningin Oprah Winfrey. Het recept was hetzelfde: gesprekken met beroemdheden – liever vriendschappelijk en vrolijk dan kritisch van toon – en aandacht voor ‘gewone mensen’ in een moeilijke situatie. Ze wist zelfs presidentsvrouw Michelle Obama te laten dansen in de studio.

Giftig

Toch kleeft er ook controverse aan DeGeneres en haar talkshow. In sfeerbeschrijvingen van voormalig medewerkers van de show komt telkens het woord ‘giftig’ terug. Waar naar de buitenwereld toe het programma een en al vrolijkheid en positiviteit wil uitstralen, zou er achter de schermen een cultuur van vernedering, indoctrinatie en zelfs racisme heersen – in stand gehouden door de host zelf. 36 medewerkers deden (anoniem) hun verhaal over het tirannieke gedrag van DeGeneres.

De beschuldigen brachten DeGeneres van haar voetstuk. Na een intern onderzoek begon ze het achttiende seizoen met excuses: “Er zijn hier dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Dat neem ik zeer serieus. Ik bied mijn excuses aan de mensen aan die hier last van hebben gehad.” Hoewel die specifieke uitzending veel kijkers trok, daalden de kijkcijfers daarna rap.

Over die opeenstapeling van beschuldigingen zegt DeGeneres nu: “Het brak mijn hart toen ik erachter kwam dat niet iedereen binnen het team een geweldige ervaring heeft gehad. Ik check nu geregeld bij al mijn werkgevers hoe ze zich voelen, en wil benadrukken dat ze altijd naar me toe kunnen komen als ze een vraag hebben.”

Ze voelden destijds als een tsunami, de aantijgingen, vertelt ze. “Ik dacht: ik verdien dit niet. Ik weet wie ik ben, een goed persoon. Natuurlijk zullen de mensen thuis denken dat er wel een kern van waarheid in moet zitten, als de verhalen maar blijven komen. Het was ook wel erg makkelijk voor de media om te zeggen: ‘O, de altijd aardige vrouw blijkt opeens niet zo aardig.’ Maar ik geloof echt dat mensen aardig voor elkaar moeten zijn. Ik ben aardig. En ook een vrouw en een baas.”

Stilzitten

Nu wil de Amerikaanse vooruitkijken, nieuwe plannen maken en vooral even stilzitten – zoals haar manager haar aanraadde – na honderden shows. Dat wordt nog een uitdaging, zegt ze: “Ik ben zoals een Ferrari in z’n vrij, ik wil altijd doorgaan. Toen ik eenmaal stopte met films en sitcoms, had ik nooit gedacht dat ik een talkshow zou gaan presenteren. En toch gebeurde het, de start van een 19-jarig avontuur.”