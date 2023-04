Elke tien jaar een afspraak bij de psychiater, maar dan in het theater

Benjamin Moen, Lisa Verbelen, Sanne Vanderbruggen en Judith de Joode beschouwen samen de afgelopen tien jaar van hun levens. Beeld Bas de Brouwer

Ze zijn alle vier 34 jaar oud, bouwjaar 1988. Tien jaar geleden waren ze dus 24. Wat ziet het leven er anders uit.

Het was 2013. Ze waren net afgestudeerd, onzeker, maar ook vastberaden zich te laten zien. Ze gingen wel even een voorstelling over het leven maken: van de geboorte tot de dood. Het werd BOG. (van boog: de spanningsboog van levenslicht tot levenseinde) geïnspireerd door verhalen van een stuk of vijftig mensen die ze hadden gesproken.

Qua tijd was het de periode net na de grote bezuinigingen op de kunsten, Halbe Zijlstra had als staatssecretaris Cultuur het mes in het budget gezet. Het was allesbehalve vanzelfsprekend dat ze ooit hun werk zouden kunnen maken van theater. “Een gure tijd,” noemen ze het. Maar zij, onder wie Benjamin Moen en Sanne Vanderbruggen (makers Judith de Joode en Lisa Verbelen, dramaturg Roos Euwe en zakelijk leider Anne Baltus zijn er dit gesprek niet bij) beloofden elkaar: wat er ook gebeurt, over tien jaar doen we dit opnieuw.

BOG. was het startschot van het theatercollectief dat nu tien jaar bestaat. “Ik had wel gehoopt dat we zouden zijn waar we nu zijn,” zegt Vanderbruggen. “Maar ik had het zeker niet verwacht.” ‘Waar ze nu zijn’ betekent: een gesubsidieerd theatercollectief met een eigen broedplaats (De Sloot, bij Sloterdijk), een prijs op hun naam (BNG Nieuwe Theatermakersprijs van 2015) en een trouw publiek.

Persoonlijk betekent het voor deze twee BOG-leden ook: kinderen hebben, een vaste woonplaats, verantwoordelijkheid. Wat is er in die jaren allemaal veranderd? Hoe is een decennium na hun eerste voorstelling hun ‘poging het leven te herstructureren’ eruit gaan zien?

Jullie maken altijd talige, filosofische en muzikale voorstellingen, dus ik gooi er meteen een woord in. Wisten jullie dat in 2013 het woord van het jaar ‘selfie’ was?

Vanderbruggen: “O echt? We waren niet zo bezig met de actualiteit, maar er waren in die tijd in het theater wel veel egodocumenten. Onze reactie daarop was dat we een verhaal wilden maken over hét leven van een mens, in plaats van ons leven. We hebben nog een heel manifest over objectiviteit geschreven.”

Moen (geboren Amsterdammer en de enige Hollander tussen drie Belgische collega’s): “We gebruikten verhalen van anderen om een zo breed mogelijk perspectief te geven, om de ikjes te overstijgen. Het voelde als een heel ‘ikkerige’ tijd. We probeerden een universele voorstelling te maken die voor iedereen zou kunnen gelden. Door het debat van de afgelopen jaren over voor wie je wel en niet mag spreken is dat radicaal veranderd. Pretenderen dat we een universeel verhaal vertellen zouden we nu niet meer doen. Deze nieuwe voorstelling is daardoor juist persoonlijk geworden. We praten nu vanuit onszelf, onze eigen ervaringen.”

Hoe is jullie leven nu versus 2013?

Moen: “Mijn eerste ingeving is: kalm. Het leven is drukker, maar mijn innerlijke staat is vooral kalmer. Ik ben blij om 30 te zijn geworden. Ik ben minder aan het proberen iemand te worden, maar ik probeer gewoon te zijn. En dat is wel een lekker gevoel. Kinderen geven veel planningtechnische shit, maar ze geven ook een anker in het leven.”

Vanderbruggen: “Je hoeft niet meer uit te vinden wie je bent. En ik weet niet of ik nu weet wie ik wel ben, maar de vraag speelt minder heftig, voor mij.”

Welke levenservaring hebben jullie nu die jullie toen niet hadden?

Vanderbruggen: “Sommigen van ons hebben kinderen. Maar zelfs al heb je geen kinderen, dan verhoud je je als dertiger toch op een manier tot het ouderschap.”

Moen: “Vergeleken met twintiger zijn is het ontegenzeggelijk onderdeel van het gesprek. Ook de dood is een groot thema dat erin is gekomen. Ik vertel over de miskraam die mijn vriendin en ik hebben gehad, over de moeilijkheden van het ouderschap, of over de rollen die de maatschappij verwacht die je daarin aanneemt. Het is ook een veel ‘queerdere’ voorstelling geworden dan tien jaar geleden, omdat daar ook van alles mee is gebeurd in onze groep.”

Kijken jullie met heimwee terug naar twintiger zijn?

Moen: “Op momenten wel. Ik kijk met een lichte melancholie of jaloezie terug naar het vuur dat ik als twintiger had. Alles moest nog veroverd, ontdekt en uitgeprobeerd worden. Dat is niet nu afgelopen, maar dat ging met een ‘alles hangt ervanaf’ gevoel. Het ging toen over onze eerste voorstelling, onszelf bewijzen, een zwart gat induiken.”

Vanderbruggen: “Het vuur is er nog wel, maar is anders.”

Waarom wilden jullie elke tien jaar een nieuwe poging doen het leven te herstructureren?

Moen: “Het was destijds een belofte die we deden. Het is echt een harde belofte, ook als we knetterharde ruzie hebben of als een van ons dood gaat, hebben we toegezegd toch weer die voorstelling te maken. We hebben daarmee ook een bepaalde structuur gegeven aan ons eigen leven. We weten dat we elke tien jaar even gaan inchecken.”

Vanderbruggen: “Samen met ons publiek ook. Er komen nu mensen terug die er tien jaar geleden ook waren. Het is een beetje zoals met nieuwjaar door al je oude foto’s scrollen, maar dan over een periode van tien jaar tijd. Het is daarin een levenskunstwerk, iets maken wat een heel leven beslaat geeft ook veel ruimte en vrijheid.”

Alsof je elke tien jaar een afspraak met de psycholoog maakt om je hele leven door te nemen.

Vanderbruggen: “Zoiets ja. Het is een verplicht deliberatiemoment dat we onszelf hebben opgelegd, waar je soms ook geen zin in hebt. Het is een beetje boven je eigen leven gaan hangen, en erover gaan schrijven.”

BOG.2 een nieuwe poging het leven te herstructureren, 2 en 3 mei in de Schuur in Haarlem, 26 en 27 mei in Theater Frascati, vanaf 9 juni nog op Oerol.