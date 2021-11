Elke aflevering een afgerond scenario: ‘112 noodcentrale, wat is de plaats van het noodgeval?’

De centralisten willen de persoon aan de andere kant van de lijn helpen, maar hebben daar maar beperkte middelen voor. Beeld BNNVara

Een buitenkans voor iedere beginnende scenarioschrijver: 25 minuten primetime op televisie. Maar ga er maar eens aan staan: een rond verhaal over een 112-melding, dat zich afspeelt op de plaats van het ongeval en op de noodcentrale, flashbacks zijn niet toegestaan, waarbij de eerste en laatste zin dezelfde moet zijn: ‘112 noodcentrale, wat is de plaats van het noodgeval?’ O ja, en omdat het aanvankelijk ook voor 20.00 uur uitgezonden zou worden, moest het ook nog eens geschikt zijn vanaf 12 jaar. Een vrije opdracht met een heel strak kader dus.

Nood is een 12-delige serie met zogeheten ‘stand-alone’ afleveringen. Vaste rollen zijn er voor vier centralisten (gespeeld door Melody Klaver, Mohammed Elouardani, Jenny Mijnhijmer en Joris Smit), verder is elke aflevering een op zichzelf staand verhaal. Het is een beetje een verloren kunstvorm, zegt bedenker Willem Bosch, die zelf ook een aflevering voor zijn rekening nam.

Eén verhaal per aflevering

“Vroeger had je Colombo en Baantjer, met elke aflevering een moordzaak die opgelost moest worden. Series van nu zijn veel meer uitgesponnen, met langlopende verhaallijnen. Maar de beperking van elke aflevering een verhaal vertellen vereist heel veel creativiteit. Het is heel dialoog gedreven. Ik dacht zelf dat ik wel even zo’n aflevering kon schrijven, maar kwam van een koude kermis thuis, het was een taaie opdracht.”

Naast Bosch, als schrijver van onder meer Van God los, Penoza en Feuten een gevestigde naam, namen 11 onervaren scenarioschrijvers een aflevering voor hun rekening. Felix van Gisbergen van producent Pupkin hield als creatief producent het overzicht over het project en zag er op toe dat schrijvers geen loopje namen met het concept. “De centralisten zijn de vaste karakters, met bepaalde eigenschappen. Je kunt niet hebben dat iemand in de ene aflevering iets doet wat totaal niet overeenkomt met hoe hij of zij in een andere aflevering reageert.”

Dilemma’s aan de telefoon

Het telefoongesprek tussen melder en centrale neemt in elke aflevering een centrale rol in. Bosch: “Die vorm is altijd spannend. Een telefoongesprek heeft een combinatie van nabijheid en gebrek aan echt contact in zich. Dat is ook waar centralisten in hun werk mee te dealen hebben: ze willen de persoon aan de andere kant van de lijn helpen, maar hebben daar maar beperkte middelen voor.”

Alle schrijvers bezochten ter voorbereiding een 112-alarmcentrale in Den Haag. Van Gisbergen: “De meeste gesprekken worden binnen 1,5 minuut afgehandeld, terwijl voor onze verhalen langer contact tussen de melder en de centralist nodig is. Wat in elke aflevering terugkomt zijn de dilemma’s waarmee de centralisten te maken hebben. De keuzes die zij maken hebben grote consequenties. Bij de première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht waren 3 centralisten aanwezig, en die vonden het, godzijdank, erg goed. En geloofwaardig.”



Ook in Hilversum werd de reeks kennelijk goed ontvangen, de scripts voor een tweede seizoen, met een nieuwe lichting schrijvers, zijn al in de maak.

Nood is vanaf 30 november elke dinsdag om 21.50 uur te zien op NPO 1 (BNNVara).