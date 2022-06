Elk detail telt voor meesterchoreograaf Hans van Manen

Hans van Manen in de documentaire ‘Just dance the steps’.

“Kom, daar gaan we: ták-ták-ták!” Kordaat is Hans van Manen het toneel opgelopen om de puntjes op de i te zetten tijdens de repetitie voor 5 Tango’s. De meesterchoreograaf weet precies hoe hij het hebben wil en dat ziet hij nog niet. Zijn opdracht aan de dansers van Het Nationale Ballet: goed luisteren naar de muziek van Astor Piazzolla en opnieuw beginnen.

Het typerende fragment is te zien halverwege Just dance the steps, de documentaire die Willem Aerts maakte in aanloop naar Van Manens negentigste verjaardag. Ruim vijf jaar volgde hij de choreograaf, samen met cameraman Wilko van Oosterhout. In het oeuvre had hij zich voor aanvang al een decennium lang verdiept, met de dansmaker zelf voelde hij van meet af aan een klik. Dat is aan de film te zien.

De lat ligt hoog

Terugkerend element is de kritische blik van de kunstenaar, de lat ligt hoog voor elk detail. Maar we zien ook hoe Van Manen het ijs breekt met een grap, op het toneel een buiging maakt voor de dansers die zijn werk tot leven brengen en in de coulissen de balletmeesters direct bedankt.

Aerts vergezelt Van Manen niet alleen in Amsterdam, maar ook in de studio’s van het Ballett am Rhein in Düsseldorf en het Nederlands Dans Theater in Den Haag. In Duitsland grijpt hij een been om de danser af te remmen voor het adagio op de piano. Tegen een NDT’er: “Jij moet je danspartner wat meer plagen. En hem aankijken!”

Verhuisdozen

Het leven buiten de dans komt eveneens voorbij. Als de choreograaf verhuist, zien we hoe hij zijn oog laat gaan over foto’s die hij in de loop der jaren heeft verzameld: van Ed van der Elsken, Robert Mapplethorpe, Jorge Fatauros, goede vriend Erwin Olaf en hemzelf.

Van Manen die tussen stapels verhuisdozen naar biljart op televisie kijkt, de uitrol van een groot nieuw tapijt regisseert, in zijn woonkamer vol aandacht naar muziek luistert, een bloemetje meebrengt voor zijn partner Henk van Dijk; Aerts brengt het allemaal in beeld.

“Bij Hans van Manen gaat het over het gevoel van een beweging,” zegt een danser. “Hij wil mensen zien.” Eerder hoorden we de choreograaf al zeggen: “Als mannen en vrouwen weten wat ze willen, ben ik helemaal tevreden.”

Close up: Just dance the steps: 25/6 Eye Filmmuseum, Cinedans Festival en 10/7 NPO 2 (AvroTros)