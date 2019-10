El Camino gaat na zes jaar verder waar Breaking Bad ophield

Aaron Paul als Jesse Pinkman in El Camino: nog beter op dreef dan in dezelfde rol in Breaking Bad. Beeld AP

Vallen vijf seizoenen Breaking Bad samen te vatten in iets meer dan 3,5 minuut? Natuurlijk niet, maar het korte Previously-filmpje dat op Netflix voorafgaat aan El Camino brengt de liefhebber meteen weer in de sfeer van de serie over scheikundeleraar Walter White, die nadat hij te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft crystal meth gaat ‘koken’ om zijn gezin financieel goed achter te laten. Ex-leerling Jesse Pinkman is daarbij zijn assistent.

Better Call Saul

El Camino is een op zichzelf staande film, maar lijkt in alles veel meer op Breaking Bad dan de eerdere spin-off Better Call Saul (alle drie creaties van Vince Gilligan). Ook hier veel prachtige en verstilde beelden van New Mexico naast keiharde, vaak heel gewelddadige actiescènes. Dialogen kunnen vaak heerlijk absurd zijn en het verhaal neemt geregeld een totaal onverwachte afslag.

Maar de sterkste troef van El Camino is het komen en gaan van geweldige karakters. Sommigen daarvan zijn nieuw, anderen vertrouwd (wie als kijker volledig wil worden verrast, kan nu beter stoppen met lezen).

We telden behalve hoofdfiguur Jesse acht karakters die we nog kenden uit de serie, maar wellicht zagen we er nog ergens een over het hoofd.

Flashbacks

Ook figuren die in Breaking Bad het leven lieten, keren hier in flashbacks terug. En jawel, daar zit – er werd al veel over gespeculeerd – ook Walter White bij, maar zijn aandeel in het verhaal is miniem. Belangrijker is Todd, de wat dommige, maar doodenge crimineel met babyface. Raar is het wel dat de Todd die we zien in flashbacks veel zwaarder is dan hij indertijd in de serie was.

Maar genoeg over die anderen. We moeten het hebben over Aaron Paul, die voor zijn rol als Jesse Pinkman in Breaking Bad al met drie Emmy’s werden onderscheiden en in dezelfde rol in El Camino nog meer op dreef is. Eerst opgesloten in een kooi, later vluchtend voor alles en iedereen, komt hij soms bijna dierlijk over, maar veel meer dan in de serie roept hij in de film ook sympathie op.

Is El Camino de afronding van ­Breaking Bad? Zo werd het gebracht. Toch lijkt de film (met open einde) veel eerder de opmaat tot een nieuwe serie, met uiteraard Aaron Paul in de hoofdrol.