Eindelijk weer luisteren naar livemuziek bij On Stage

On stage Beeld NPO 2

Lips zag afgelopen jaar gekochte concertkaartjes tot vodjes verbleken doordat de optredens werden geannuleerd of uitgesteld. Het gemis aan de sfeer van een optreden in een vol Paradiso is na een jaar zo erg dat Lips bíjna terugverlangt naar het irritante gewauwel van de mensen om hem heen, die hun vakantieplannen belangrijker vinden dan de artiest op het podium. Maar er zijn (bijna) geen optredens en zelfs geen vakantieplannen.

Gelukkig zendt de VPRO op zondagavond On Stage uit, als methadon voor concertliefhebbers. In de zesde aflevering mocht Danny Vera in een leeg TivoliVredenburg zijn ideale muziekavond samenstellen: bluegrass van Tim Knol, gospel van Michelle David and the Gospel Sessions en verder het Rosenberg Trio, Jack Poels en DeWolff.

Vera opende de avond met het gevoelige nummer ­Another Goodbye en presentator Nadia Moussaid wilde na afloop weten waar het nummer over ging. Vera hield de boot af: “Liedjes uitleggen vind ik altijd lastig, dat haalt de magie weg.” Maar Moussaid vroeg door, alsof ze een lijsttrekker aan het grillen was. Vera gaf toe dat het nummer over zijn overleden vader ging. “Maar ik heb net een kind en ik huil dus om alles. En ik heb geen zin om op tv te gaan huilen,” legde de sympathieke zanger eerlijk uit. “Als je wil dat ik deze set afmaak, moet je niet over dooie ouders of kinderen beginnen, want ik ga als een malle.”

Duidelijke taal, maar desondanks bleef Moussaid bij de andere artiesten na elk nummer steevast naar hun inspiratie vragen.

Toen Vera aan het eind nóg een prachtig nummer had gezongen begreep Moussaid het eindelijk: “Na zo’n nummer hoef je eigenlijk geen vragen meer te stellen.”

Lips vreest dat Moussaid ook door optredens in Paradiso heen staat te kletsen.

Reageren? hanlips@parool.nl.