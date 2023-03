Eindelijk troost na tranen van Tom Egbers en horror van Dave Roelvink

Dirk De Wachter. Beeld BNNVARA/NPO

Lips vond het een zware week. Bijkomend van de tranen van Tom Egbers, moest hij Dave Roelvink verdragen als expert seksuele voorlichting. En dan moest Frankrijk nog beginnen met het afdrogen van het door een maagvirus (‘Nachtmerrie door kipkerrie’ kopte De Telegraaf) gedecimeerde Nederlands elftal.

Hij kon, kortom, wel wat bemoediging gebruiken. En toen was daar Dirk De Wachter aan tafel bij Sophie Hilbrand bij Khalid & Sophie. Lips kende de Vlaamse psychiater als de zalvende verdrietdokter, specialist in de kunst van het ongelukkig zijn. Maar nu hij door het onheil was overvallen (De Wachter lijdt aan een ernstige vorm van kanker) kwam de psychiater juist praten over troost.

Hilbrand hoefde niet ver te graven om De Wachter de mooiste zinnen van de week te ontlokken. ‘De blik en de aanraking van de ander verheft u tot mens,’ sprak hij over zijn eigen transformatie van steriel gehouden stuk vlees op de operatietafel tot hernieuwd deelnemer aan het leven.

En dat leven koesterde hij, misschien wel meer dan ooit. Nu hij de dood in het gezicht staarde, putte hij ‘waarachtige troost’ uit de omhelzing van zijn vrouw en de blik op zijn kinderen én kleinkinderen. Het besef dat hij deel was van een eeuwige loop der dingen, stelde hem gerust en had hem een nieuwe definitie van de zin van het leven opgeleverd: het kunnen ontvangen en doorgeven van liefde.

En daar achteraan kwam nog zo’n ontdekking: ‘Kunst kan misschien niet de wereld redden, maar mij wel.’ Vervolgens vertelde hij over het genieten van de schoonheid van Bach en Leonard Cohen.

Lips had voldoende gezien. Hij zette de televisie uit, schonk twee glazen rood in, gaf mevrouw Lips een kus en vroeg in welk lied ze zin had. Daarna struikelzwierden ze langzaam door de kamer op Cohens ‘Dance Me to the End of Love’.

