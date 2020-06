Eindelijk: er rolde weer eens een bal op de buis

Leve het bruine monster, NPO 1. Beeld NPO

Bij gebrek aan eredivisievoetbal moest Studio Sport zich behelpen met praten over voetbal in Duitsland, Spanje en Engeland. Met het bord op schoot kregen we geen rollende bal te zien, maar een correspondent met een rrrollende r, want alle corrrrrespondenten in Spanje meten zich een rrrollende r aan.

In het weekend dat eigenlijk het EK zou beginnen, sprak Rop Zoutberg buiten het stadion van Real Madrid met supporters die best begrepen dat de wedstrijd zonder publiek werd gespeeld. Ze waren naar het stadion gekomen om vanuit de verte hun helden te zien. Het voetbal hadden ze node gemist.

Tom Egbers was naar Liverpool gereisd, waar al dertig jaar met smart wordt uitgekeken naar het volgende kampioenschap. Fans kunnen niet wachten tot de competitie wordt afgemaakt.

Op NPO 1 was de hunkering naar voetbal zelfs zo groot dat een documentaire uit 1998 werd herhaald. In Leve het bruine monster ging het over de oertijd van de sport. Wat Lips niet wist: in 1879 speelde de eerste Nederlandse club met drie bomen op het veld.

Polygoonbeelden van twee heroïsche wedstrijden tegen Duitsland werden omlijst met commentaar dat op gedragen toon was ingesproken door Huub Stapel en Gijs Scholten van Aschat. Met ruimte voor een grapje: in 1935 kwamen de Duitsers, die tijdens de volksliederen de Hitlergroet brachten, ‘op volle oorlogssterkte’ naar Amsterdam.

De kunstige film schakelde soms zomaar over op dichtregels van Willem Wilmink of Jules Deelder, het bijbelverhaal van David en Goliath of beelden van een zeppelin.

Niet dat het Lips iets uitmaakte. Er rolde weer eens een bal op de buis. Of, zoals Leve het bruine monster concludeerde over de jaren voordat de Nederlanders begonnen met voetballen: ‘Wat deden ze vóór die tijd met hun zondagen?’

