Eindelijk, de Grote Zaal zindert weer in het Concertgebouw

Getest publiek, met afstand tussen huishoudens in de tafeltjesopstelling in de Grote Zaal. Beeld Milagro Elstak

Het Concertgebouw gaat vanaf 1 januari 2022 weer volledig open, zonder beperkingen. “Als iedereen dan gevaccineerd is, zou dat moeten kunnen.” Was getekend: Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw, die dit weekeinde zijn zaal openstelde voor drie concerten in het kader van het initiatief Testen voor Toegang. Eerst een sneltest, daarna een concert.

Grote Zaal

Met 385 mensen in de Grote Zaal zat het Concertgebouw zondagochtend voller dan op vrijdag en zaterdag, toen net de 350 man werd aangetikt. Officieel zouden er 425 mensen naar binnen mogen, maar Reinink doet voorzichtig, ‘want je wilt in zo’n experiment geen enkel risico nemen’. Op de gang, na het prachtige Zondagochtendconcert met het Radio Filharmonisch Orkest, benadrukt hij nog maar eens dat ‘we ook zonder die testen hebben laten zien dat het veilig kan, want er is niet één besmetting gebleken’ toen de zaal vorig jaar enige tijd open kon met beperkte aantallen publiek. “Uiteindelijk is het een overheidsbeslissing.”

Voorafgaand aan het concert heette hij vanaf het maximaal uitgebouwde podium het publiek hartelijk welkom en sprak hij de hoop uit dat dit het begin van een weer opbloeiend muziekleven zou worden. Hij was nog niet uitgesproken of 385 paar handen begonnen gretig te klappen. Je kon de honger in de zaal naar echte concerten voelen. Tot slot drukte hij de mensen op het hart ‘toch vooral weer te komen als we echt open mogen’. Een beschaafd geformuleerde noodkreet, want het Concertgebouw maakt in deze tijd al gauw 20.000 euro verlies per dag. Over 2020 moest Reinink een verlies van 2 miljoen noteren. “Of we dit te boven komen, hangt af van de overheidssteun en van het verloop van de pandemie. In 2020 hebben we 2 miljoen verlies geleden, ondanks alle steun. Maar ik kan me geen scenario voorstellen waarin Nederland het Concertgebouw laat sluiten. Je moet je wel de vraag stellen wat er straks nog rest van het muzikale ecosysteem.”

De Elektra-suite

Onder leiding van Cristian Măcelaru speelde het Radio Filharmonisch Orkest de Elektra-suite van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock, dit jaar een eeuw geleden overleden. Măcelaru had gevoel voor de bedachtzame, bijna voorzichtige schoonheid van de muziek, die eigenlijk te beschaafd is voor het drama wordt verklankt. Het RFO speelde het stuk prachtig, mede dankzij oorstrelende bijdragen van de solerende houtblazers (fluit, hobo). Daarna betrad de formidabele violist Sergey Khachatryan aan voor een vuurspuwend intense interpretatie van het Vioolconcert van Brahms. Măcelaru toonde zich een sensitieve begeleider. Hij maakte meer indruk dan Paavo Järvi vrijdagavond bij het Concertgebouworkest.

Het maximaal uitgebouwde podium maakt afstand tussen zoveel mogelijk orkestleden mogelijk. Beeld Milagro Elstak

Zaterdagmiddag was in de NTR ZaterdagMatinee het voortreffelijk zingende Groot Omroepkoor aangetreden dat onder leiding van Ed Spanjaard een sterk Frans getint programma zong, met de heerlijk katholieke Quatre motets sur des thèmes grégoriens en de wat breedsprakige, maar bij vlagen zeer indrukwekkende Messe à quatre voix van Saint-Saëns, met fraai spel van Matthias Havinga op het Maarschalkerweerd-orgel. Ook Aan iedereen (een wereldpremière) van de Nederlandse componist Bart Visman, die gedichten toonzette van vooral J.H. Leopold, had onmiskenbaar een Frans coloriet. Het meeste indruk maakte het laatste lied, Moe en goed, dat na mooie, verzadigde harmonieën eindige met een dominant septiemakkoord, een open einde zogezegd, waaruit hoop voor de momenteel zo worstelende mens opklonk.

Het is aan te bevelen om het stuk via de site van NPO Radio 4 terug te luisteren.