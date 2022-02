Einde van een tijdperk voor millennials: cd-serie Hitzone houdt ermee op

Waarom kiezen tussen Enrique, Britney of de Vengaboys? In de jaren negentig en begin 2000 was niets makkelijker dan een Hitzone-cd opzetten: voor ieder wat wils, iedereen blij. Maar het is gedaan met de hitcompilatieserie die ooit met gemak 100.000 exemplaren verkocht per editie. Deze week verschijnt het honderdste en laatste deel van Hitzone.

Het eerste deel van Hitzone verscheen op 16 januari 1998. ‘Original artists, original hits’ beloofde de felrode hoes van de cd, die nummers bevatte van de Vengaboys, Spice Girls en Backstreet Boys. Het was de start van Nederlands bestverkochte en langstlopende hitcompilatieserie.

Een succes was de serie, waarvoor diverse platenmaatschappijen samenwerkten, meteen. Het waren de hoogtijdagen van de cd-verkoop en van een cd uit de serie werden lange tijd met gemak 100.000 exemplaren verkocht.

Toy-Box, wie kent ze nog?

Hitzone 8, dat verscheen in september 1999, behaalde zelfs dubbel platina, wat in die tijd stond voor een verkoop van 200.000 exemplaren. De tracklist van het succesvolste deel uit de Hitzoneserie doet anno 2022 merkwaardig aan. Britney Spears en Enrique Iglesias zijn nog altijd bekende namen, maar wie waren ook alweer Eiffel 65, City to City en Toy-Box?

Het grote succes van Hitzone, waarvan elk kwartaal een nieuw deel verscheen, is al een tijd voorbij. De laatste jaren worden van een deel zo’n 5000 tot 7000 cd’s verkocht. Er zijn genoeg bands die meer dan tevreden zouden zijn met een dergelijke verkoop, maar voor een serie als Hitzone is het niet genoeg. En daarom komt met Hitzone 100 een einde aan de serie.

Het jubileum én afscheid worden gevierd met een dubbel-cd. Op cd 1 staan de hits van nu (waaronder nummers van Tiësto, Coldplay en The Weeknd), op cd 2 staat een verzameling van Hitzonenummers van de afgelopen 23 jaar. Van die verzameling verschijnt ook, voor het eerst in de Hitzonegeschiedenis, een vinylversie.

‘Ik houd van Top-40'

Een deel van het publiek zal het afscheid zwaar vallen, denkt Dennis van Tetering, directeur van platenmaatschappij Universal Music, die Hitzone uitbrengt in samenwerking met Sony Records. “Een aantal jaar geleden hebben we onderzocht wie de Hitzonecompilaties kopen. Er kwam onder meer uit dat er mensen zijn die de serie verzamelen. Die hebben echt alle delen in de kast staan. Zij zullen het zeker jammer vinden dat de serie stopt.”

Maar de voornaamste kopers van de compilaties waren toch wat Bas Tissink, sinds Hitzone 32 een van de samenstellers van de serie, ‘mensen met een heel algemene muziekbeleving’ noemt.

“Als je aan mensen vraagt van wat soort muziek ze houden, krijg je soms een heel specifiek antwoord, maar je hebt ook mensen die zeggen: ik houd van Top 40-muziek. Als die in de platenwinkel stonden, hadden ze vaak geen idee wat ze moesten kopen. Hoe fijn is het dan als het merk Hitzone alles al voor je heeft uitgezocht en verzameld. De enige vraag die zulke mensen in de winkel hoefden te stellen was: heb je de nieuwe Hitzone voor me? Puur convenience.”

iTunes, Spotify

Vaste kopers waren ook lang semiprofessionele dj’s, zegt Tissink. “Dan moet je denken aan dj’s die draaien in bar dancings of discotheken waar het publiek vooral hits wil horen. Vroeger kochten zulke dj’s die hits op singles, maar dat was nog beste een dure hobby. Met een Hitzone-cd hadden ze in één keer de grote hits van dat moment in huis.”

Een voorbeeld voor Hitzone was de Britse hitcompilatieserie Now This Is What I Call Music (meestal kortweg Now genoemd), die al sinds 1983 loopt en nog steeds een succes is. “Maar het miljoen aantikken, zoals een tijd gebruikelijk was, doen ook zij niet meer,” zegt Dennis van Tetering. “Hun markt is veel groter dan die van ons, daardoor kunnen ze blijven doorgaan.”

Ooit was de Top 40 gebaseerd op alleen verkoopcijfers van singles. Tegenwoordig is de lijst gebaseerd op meerdere bronnen. Ook bij de samenstelling van Hitzone werd daar in de latere jaren goed naar gekeken.

Van Tetering: “Er zijn tegenwoordig zoveel andere plekken waar mensen hun muziek ontdekken. Net als ze dat voor de Top 40 doen, hielden we voor Hitzone goed in de gaten wat er gebeurde op iTunes en Spotify. We hielden de laatste tijd ook TikTok bij; voor het jongste publiek is dat een belangrijke bron. Zo’n Hitzone-cd wilde ook de hele familie bedienen: pa, die zichzelf heel hip vindt omdat hij van Tiësto houdt, maar ook zijn dochter, die nooit naar de gewone radio luistert.”

Bij de samenstelling van de Hitzone-cd’s moest vooruit worden gepland. Zijn daar fouten mee gemaakt, stonden er nummers op die helemaal geen hit werden? “Dat is zeker voorgekomen,” zegt Bas Tissink. “Tegenwoordig duurt het langer om een cd uit te brengen, vroeger zaten we korter op de bal.”

Van Tetering: “Maar ook vroeger schoten we niet altijd raak, hoor. Hitzone is een tijdje een dubbel-cd geweest. Daar pasten veertig tracks op en het viel niet mee er ook echt veertig hits op te hebben.”

Weemoed

Na 23 jaar is het gedaan met Hitzone. “The end of an era,” zegt Bas Tissink, toch een tikje weemoedig. Gebeurt er behalve die vinyluitgave nog iets anders ter gelegenheid van het verschijnen van Hitzone 100? “We hebben een borrel op de zaak,” lacht Dennis van Tetering.

“We hebben het gehad over een concert, maar corona verstoorde de plannen. In het verleden is er vaker gesproken over evenementen organiseren. Het lag voor de hand dat te doen, Hitzone was een sterk merk, we hadden ook eerst TMF en later Radio 538 als mediapartner. Maar het is er nooit van gekomen. We zijn een platenmaatschappij, geen eventbureau.”