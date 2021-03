Einde carrière voor Mocro Maffia-acteurs? ‘De schade is groter voor het slachtoffer’

Bilal Wahib en Oussama Ahammoud bij de première van de film De Libi in 2019. Beeld BrunoPress

“Wollah als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17 duizend euro, red.). Hier, voor jou,” zegt Bilal Wahib tijdens een livestream op Instagram tegen waarschijnlijk een minderjarig – volgens kijkers rond de elf of twaalf jaar oud – kind, om hem te overtuigen zijn geslachtsdeel te tonen. De video circuleert in allerlei app- en Telegramgroepen. De zedenpolitie beschouwt de video als kinderporno, maar wil vooralsnog verder niets mededelen.

Nog voor de acteurs voor de rechter zijn verschenen, zijn Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20) veroordeeld voor hun daad: online en offline wordt met grote afkeur gereageerd en Top Notch, het platenlabel waarbij Wahib als rapper zit, verbreekt per direct ‘alle werkzaamheden’ met hem. BNNVara wil Wahib niet meer als presentator.

‘Levenslang strafblad’

Ook advocaat Royce de Vries, die onder andere slachtoffers bijstaat als er sprake is van cybercriminaliteit of bij het verspreiden van naaktbeelden, vindt de actie van de acteurs veel te ver gaan. “Je hebt een voorbeeldfunctie. Dan kan dit gedrag echt niet. Je doet het verzoek aan een kind om zich uit te kleden op het internet. Dat is niet alleen onrechtmatig, maar mijns inziens ook strafbaar. Het is goed beschouwd vervaardiging en/of verspreiding van kinderporno. Het gaat namelijk om het delen van naaktbeelden van een minderjarige.”

Ook advocaat Bart Swier zag de beelden. Hij geldt als specialist op het gebied van zedenzaken. “Wahib heeft wel echt een probleem,” is zijn inschatting. “Hier wordt een minderjarige jongen bewogen om zijn piemel te laten zien tegen betaling van geld. De beelden daarvan zijn vervolgens verspreid op internet.”

Swier verwacht dat het verweer van Wahib zal zijn dat zijn intentie niet seksueel van aard was. Het is de vraag of dat veel uitmaakt. Swier wijst op artikel 248a van het wetboek van strafrecht: ‘Door geld een minderjarige bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen.’ Een vergrijp waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat. “Ik ken genoeg rechters die hem op basis van deze feiten zouden veroordelen. De juridische bandbreedte ten aanzien van dit soort delicten is nu eenmaal zeer klein.”

De advocaat acht het niet uitgesloten dat het filmpje grote consequenties kan hebben voor het verdere leven van Wahib. “Als hij veroordeeld wordt, heeft hij een levenslang strafblad. Zelfs een jeugdelftal coachen zit er dan voor hem niet meer in.”

Strafbaar als je de beelden deelt

Uit alles blijkt: de carrières van de acteurs hangen aan een zijden draad. Wahib is behalve acteur ook zanger en presentator van kinderprogramma Teenage Boss van BNNVara op NPO Zapp. Woensdagmiddag maakte de omroep bekend de samenwerking met Wahib direct stop te zetten. De herhalingen van Teenage Boss worden geschrapt op televisie. Het programma is ook online niet meer terug te kijken.

Maar uiteindelijk is vooral de minderjarige het slachtoffer in dit verhaal, stelt advocaat De Vries, die adviseert om aangifte te doen. Daarmee is de schade niet verholpen. Als iets online heeft gestaan, kunnen mensen het ook delen (zie kader), zoals nu gebeurt. De Vries benadrukt dat ook mensen die de naaktbeelden van een kind verspreiden, strafbaar zijn. Wie immers zonder toestemming een seksueel getinte foto of filmpje doorstuurt, riskeert vervolging door het Openbaar Ministerie.

“Mijn advies voor het slachtoffer: een zerotolerancebeleid. Doe ook aangifte tegen mensen die de video doorsturen. Al is het maar om hen ervan bewust te maken dat ze iets fout doen en iemands leven kapot maken.”

Volgens De Vries zou het slachtoffer ook civielrechtelijke maatregelen kunnen treffen. “Al zal het ook op die manier moeilijk zijn om verspreiding van de beelden te stoppen. Bovendien zullen schadevergoedingen niet zo hoog zijn in dit soort situaties; procederen kan kostbaarder zijn.”

Te laat met excuses

Wahib en Ahammoud hebben meer te vrezen dan alleen een strafrechtelijke procedure, denkt ook imagodeskundigde Zabeth van Veen. “Het zijn volwassen mannen. Met dit soort gedrag kom je tegenwoordig niet meer weg.”

Van Veen denkt dat de acteurs niet direct hun jongere fans verliezen ‘die kijken anders naar handelingen als popsterren of rappers het doen’, maar ze verwacht wel de oudere doelgroep en bedrijven en sponsoren samenwerkingen gaan beëindigen. “Je wil je als persoon of merk distantiëren van dit soort gedrag. De NPO is publiek geld bijvoorbeeld. Ja, dan heb je kans dat die opdrachtgever het contract beëindigt.”

Volgens Van Veen was het waardevol als de acteurs hun excuses hadden gemaakt vóór de ophef. “Als je sorry zegt nadat je portemonnee en imago is geraakt, is dat sneu en niet handig. Dan ben je eigenlijk te laat.”