5 Uur Show, SBS6.

Woensdagavond zat Marieke Lucas Rijneveld, die zojuist de International Booker Prize had gewonnen, bij Jinek. In diezelfde week ontving Carolina Lo Galbo, ooit presentatrice van VPRO Boeken en interviewer voor het deftige Vrij Nederland, Dré Hazes, Johnny de Mol en ‘iceman’ Wim Hof in de 5 Uur Show. Kun je bespottelijk vinden, maar een brede interesse is voor een journalist eerder een pre dan een bezwaar. Bovendien is het strikte onderscheid tussen hoge en lage cultuur zó 1995.

Over 1995 gesproken: toen presenteerden Viola Holt en Catherine Keyl nog dagelijks De 5 Uur Show. Omdat retro-tv nogal in de mode is tegenwoordig, is dat programma door SBS6 nieuw leven ingeblazen. Het verrassende presentatieduo bestaat uit Brecht van Hulten en dus Lo Galbo, die de show om de week voor hun rekening nemen.

Na een kleine twee weken kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. In elk geval is de opgepoetste 5 Uur Show inhoudelijk een stuk steviger dan Lips verwachtte. Ja, er is het onvermijdelijke blokje ‘wat gebeurt er op de socials?’, waarbij geinige tweets worden voorgelezen. En het gaat ook over de ruime pakken die Willem-Alexander draagt en er zijn BN’ers. Maar net zo goed wordt er gediscussieerd over politiek of de compensatie van Groningers voor aardbevingsschade. Gisteren sprak journaliste Bo van Spilbeeck over haar transitie van man tot vrouw.

De presentatie is bij zowel Van Hulten als Lo Galbo in goede handen, beiden zijn scherpe en prettige interviewers. Het decor is weinig spectaculair, maar niet storend. Eigenlijk is de 5 Uur Show gewoon een prima programma.

De enige zorg van Lips is het ongelukkige tijdstip. Wie zit er in vredesnaam om 17.00 uur voor de buis? En is John de Mol bereid om dramatisch slechte kijkcijfers te accepteren? Lips hoopt op De Mols genade.