Eeuwige actieheld Sylvester Stallone stroopt nog één keer de mouwen op: ‘Het gevaar in deze film voelt heel ­tastbaar’

Sylvester Stallone als Joe Smith in Samaritan. Beeld Metro Goldwyn

Sylvester Stallone (76) is de eerste die toegeeft dat hij niet de veelzijdigste acteur op deze planeet is. Misschien om kritiek over de nieuwe film Samaritan – waarin opnieuw vooral zijn spierballen de plot vooruitduwen – voor te zijn, brengt hij tijdens een persgesprek het onderwerp zelf ter tafel.

“Ik haat het om dit te zeggen, maar in dit vak worden we toch een soort product of merk. Er zijn acteurs met de unieke gave om overal moeiteloos tussen te passen en alles te kunnen spelen. Dat ben ik niet. Mensen zien me altijd als Rocky, Rambo of misschien Demolition Man. En dat is nu eenmaal zo,” klinkt het eerder berustend dan verbitterd. “Waarom neem ik die bagage niet gewoon mee en verpak ik het in een nieuw verhaal?”

Geliefde superheld

Het inderdaad allesbehalve vernieuwende Samaritan, gebaseerd op de gelijknamige stripboekreeks, zal niet de geschiedenis in gaan als een klassieker. Met een beetje fantasie is het wél een fraaie metafoor voor de carrière van Stallone. De titelfiguur was ooit een geliefde superheld die na het zoveelste epische gevecht in de anonimiteit verdween. Als Joe Smith slijt hij zijn dagen voortaan als zwijgzame vuilnisman, tot hij in aanraking komt met zijn bijdehante buurjochie en Samaritanbewonderaar Sam. Die heeft door wie hij werkelijk is.

Ook de dagen van boksheld Rocky en de doorgedraaide Vietnamveteraan Rambo, personages die Stallone keer op keer in talloze vervolgdelen en reboots speelde – desnoods op eigen initiatief door zelf op de regiestoel plaats te nemen – lijken definitief voorbij. Hij is ook bij lange na niet meer de ster die hij was. Maar à la Samaritan: net als je denkt dat je bent uitgespeeld, wordt ineens toch verlangd dat je nog één (?) keer de mouwen opstroopt. Alsof het zo moet zijn.

Testosteron uit de oren

“Het is een nieuwe generatie die hem overhaalt weer in actie te komen,” zegt Stallone – wat brozer, maar niet minder gedreven. In de film is dit de puber Sam en in de realiteit de regisseur, veertiger Julius Avery. “Ik heb zelf heel wat geregisseerd en dat voelt alsof je milt met een tractor uit je strot wordt getrokken. Je krijgt honderd vragen per dag op je afgevuurd, het trekt een zware wissel op je privéleven; het is eigenlijk niet heel leuk werk. Dan kom je op een punt dat je die snelheid niet meer hebt, terwijl bij jonge filmmakers de testosteron nog uit hun oren knalt.”

Het heeft iets aandoenlijks Stallone opnieuw te zien matten, maar nu geholpen door digitale effecten. ,,Kijk, ik kan niet langer de 29-jarige Rambo spelen. Er komt een moment dat je je eigen leeftijd moet respecteren. Maar deze Joe heeft, net als ik, nog veel fysieke kracht. En ik vind het wel mooi dat hij niet kan vliegen of vuur uit zijn ogen kan schieten. Hij is veel meer van de straat.”

Gevaar is tastbaar

Als de superheldenreeks van Marvel ter sprake komt, zie je hem een paar keer aarzelen. Wel of geen kritiek uiten op de blockbuster van nu? “Het is razend knap wat ze doen, maar wat ik wil zeggen is: het gevaar in déze film voelt heel tastbaar. Dit speelt zich niet af in een ander universum, maar in ónze wereld. Deze man kan doodgaan...”

“Het gaat ook over verlossing, een van mijn favoriete thema’s. Ieders grootste angst is om alleen te zijn en te sterven op deze planeet. Er bestaat geen grotere horror dan dat. Dat is ook waar Rocky mee worstelt. ‘Wat een stom idee’, riepen de producten toen (midden jaren zeventig), maar het is juist heel herkenbaar. Hoe hij zich hieruit worstelt, gaat mensen raken.”

“De actie mag best over de top zijn, maar je moet je wel met iemand kunnen vereenzelvigen. Eenzaamheid, bedroefdheid; ik weet hoe het is om zo fragiel te zijn,” aldus de acteur, die meermaals zowel op carrière- als op privévlak (hij zag meerdere huwelijken stranden – zijn huidige vrouw heeft net echtscheiding aangevraagd – en hij verloor zijn oudste zoon Sage (36) aan plotseling hartfalen) uit diepe dalen klom.

‘Dit kan een genre zijn’

“Toen ik begon in Hollywood bestonden er wel films met bijvoorbeeld auto-achtervolgingen en wat gevechtsscènes, maar ik dacht al snel: dit kan een heel genre zijn. Bij een echte actiefilm kan je het geluid uitzetten en toch weten waar het over gaat. En iedereen heeft mythische figuren nodig. Het fascineert me, omdat het door welke cultuur dan ook begrepen kan worden.”

En kom bij Stallone niet aanzetten met: ‘Ach, het is maar een knokfilm’. “Ik ben al even dol op show-worstelen. Zwaartekracht is echt, 135 kilo op je laten landen is echt. Ik liet er ook altijd mijn drie dochters naar kijken. Het zijn namelijk moraliteitsverhalen, verpakt als entertainment. Het geldt ook voor actiefilms. Allemaal nepperij? Ik onderging 31 operaties, dat is héél echt.”

Maar het blijft de moeite, ook al ziet hij zich gedwongen het wat rustiger aan te doen. “Ik vind acteren nu leuker dan toen ik 35 was. Dan denk je alles al te weten. Nou, je weet nog niks! Het probleem is vervolgens dat hoe ouder je bent, hoe cynischer je kan worden. Dat toont ook deze film. Het leven niet langer liefhebben, dát is het grote gevaar. In aanraking komen met jonge mensen is dan van vitaal belang. Zij pakken wat van jouw wijsheid, jij wat van hun energie.”

Samaritan is sinds vrijdag 26 augustus te zien op Amazon Prime Video.