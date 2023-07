Eeuwenoude Afrikaanse vertelling over Anansi de spin in het theater vertaald voor kinderen van nu

Dit weekend is de première van Anansi de spin – sterker dan Olifant van Vanaf2 Producties in het Bijlmerparktheater. Een eeuwenoud verhaal wordt hiermee in een nieuw jasje gestoken.

Hele generaties zijn ermee opgegroeid, de avonturen van Anansi de spin. Deze verteltraditie komt oorspronkelijk uit Ghana, en heeft zich door de kolonisatie over de wereld verspreid. Om elkaar een hart onder de riem te steken, de slaveneigenaar belachelijk te maken en om hoop en kracht te putten vertelden de tot slaaf gemaakten elkaar de Anansiverhalen. Op deze manier waren zij toch nog in staat om een stukje van hun eigen cultuur door te geven.

Elke opa of oma met eigen versie

Zo is het uiteindelijk ook in Suriname terechtgekomen, waar de traditie standhield. Wel verschillen de Surinaamse, Caribische en West-Afrikaanse vertellingen erg van elkaar. Zelfs per regio worden de sprookjes door iedereen op een andere manier overgebracht. Mede doordat de tot slaaf gemaakten de verhalen alleen mondeling met elkaar konden delen, kent nu elke familie een eigen versie met alternatieve personages en wendingen.

“Mijn oma vertelde me vroeger altijd Anansiverhalen,” vertelt acteur Juliann Ubbergen (33), die afwisselend met Rogier Komproe (48) de rol van de spin vertolkt in de voorstelling. “Ik ging dan later naar mijn Surinaamse vriendjes toe en vertelde ze weer door aan hen. Maar als ik dan bijvoorbeeld begon over de zazamannen, keken ze me aan met de grootste vraagtekens in hun ogen. Zij kenden het als de libbamannen, of weer iets compleet anders. Wat blijkt: elke opa of oma geeft er een persoonlijke draai aan. Dat is wat we nu ook met de voorstelling doen: het vertalen van de Anansiverhalen naar de belevingswereld van kinderen van nu.”

Familievoorstelling

Ubbergen hoefde geen moment te twijfelen toen hem werd gevraagd of hij mee wilde doen aan de voorstelling over Anansi. Hoewel hij niet van plan was om het theater weer in te gaan, had hij het gevoel dat hij deze kans niet kon laten liggen. “Juist door Anansi en de affiniteit die ik er door mijn Surinaamse roots mee heb, werd ik er toch heel enthousiast over. Het is een verhaal dat ik ken uit mijn jeugd, en dat met mij resoneert. Dus ja, die keuze was snel gemaakt.”

De Nederlands-Surinaamse schrijver Iven Cudogham (49) heeft de volksvertellingen vertaald naar de moderne tijd en een nieuwe reeks kinderboeken over de spin uitgebracht, waarvan Anansi – sterker dan Olifant de tweede is. Met muziek, poppen en een vindingrijk decor bedacht door Pluck Venema (29), weet regisseur Noufri Bachdim (31) het prentenboek om te toveren tot een familievoorstelling. Actrice Abke Bruins (37) speelt in elke uitvoering alle vriendjes van Anansi.

Kleuren van de Ashantistam

Hoewel het een vernieuwde uitvoering is, zijn de theatermakers de oorsprong van het personage niet vergeten. Het kostuum dat Ubbergen als Anansi draagt, gemaakt door Annelies Michelle Shakison (33), bevat dezelfde kleuren als die van de West-Afrikaanse Ashantistam, waar de verhalen over de spin ooit zijn bedacht. Met deze subtiele verwijzing worden oud en nieuw met elkaar verenigd.

Anansi de spin – sterker dan Olifant, 15 en 16/7 15u, Bijlmerparktheater, 5/8 Openluchttheater Vondelpark. Vanaf oktober tournee, in Amsterdam in De Krakeling (7/10), De Meervaart (24/10), Podium Mozaïek (4/2) en CC Amstel (24/2). Speeldata en locaties: vanaf2.nl/anansi.