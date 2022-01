Eerste stadsgedicht van Marjolijn van Heemstra: 2022

Verontrustend warm begint de eerste maand

van de zoveelste jaren twintig in de stad die

in de kleine ijstijd tot bloei kwam. Hier en daar

nog resten van opstandig oudjaarsvuur, waar

ooit heksen vlamden ligt nu gehoorzaamheid in as.

Amsterdam, op ooghoogte arrogant en drassig

rond de voeten, maar een stad is meer dan haar

menselijke maat. Slingers parkieten bezetten de bomen,

Japanse krab danst door het IJ, nageslacht van ontsnapte

schildpadden vult het water van de parken met trage tijd.

En in de diepte – rattenburchten die de straten

doen verzakken. Het een ten koste van het ander,

zo is een stad. Of beter: zo zijn mensen en ratten

gewend een stad te zien. Winst. Verlies. Je vergeet

zo gemakkelijk hoeveel er hand in hand bestaat.

Boven alles is een stad gelijktijdigheid. Verdichting

van het lot op een tiental kilometers. Iedere zonsopkomst

belooft hier gemiddeld achtentwintig baby’s, vijftien

doden, twintig leeggeroofde zakken, zeven huwelijken,

twee vastgelopen liften en een brand.

Een nieuw jaar. Nieuwe vlammen, helden, krapte,

varianten op een virus. Nieuwe liefdes, droogte, scheuren

in ons fundament. Licht van wezenloos ver weg brengt

– als altijd en nooit tevoren – het jaarlijkse gebed van rokjes

en grutto’s, van buiige weemoed: de Amsterdamse lente.

Marjolijn van Heemstra is de Stadsdichter van Amsterdam. Zij reageert in Het Parool op de actualiteit.

Vandaag is het Gedichtendag, het begin van de Poëzieweek, die loopt t/m 2 februari.