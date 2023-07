Eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders aan het woord: ‘Ze vertrouwden ons meteen’

Abdellah Laâguili (75) vertelt het allemaal met twinkelende ogen. Toen er in de mijn in Marokko geen plek voor hem was, bleek dat hij wel in Nederland terecht kon, bij Renault. Beeld WNL

Ze hebben een groot hart, mashallah. Op straat groeten ze je, ook al kennen ze je niet, toch gaat het van ‘hoi’ en ‘dag’. Ze vertrouwden ons meteen, van de melkboer en de bakker. Ze zijn vrijgevig, behulpzaam, en – echt waar – ze hóúden van buitenlanders.

Het is bijna niet te geloven, maar dit is hoe er door de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders over Nederlanders wordt gepraat. Over het land van ‘minder, minder’ minder’, over het land van Ter Apel, van de toeslagenaffaire. Maar vraag het aan Abdellah Laâguili (75), Mohamed Amdaouech (77), Hassan El Mourabit (75), Mohamed Aoussar (75) en Mohamed Ibn Amar (90), en ze zullen zeggen: Nederland, we houden van je, en we voelen: de liefde is wederzijds.

Renault

In Mocronado’s kijken ze terug op hun komst naar Nederland. Laâguili vertelt het allemaal met twinkelende ogen. Toen er in de mijn in Marokko – waar zijn vader werkte – geen plek voor hem was, kreeg hij te horen dat hij wel in Frankrijk terechtkon, bij Renault. Of anders in Nederland. En toevallig, er komt zo meteen iemand van de Nederlandse ambassade om mensen op te halen. “Als je wil, zet ik je op de lijst.”

Zo ging het, en zoals het ging is nu hoogst ongemakkelijk om te zien en te horen. Hij moest zijn handen tonen, die werden bekeken en gevoeld. Het liefst hadden ze ongeschoolde mensen die hard konden werken en geen vragen stelden. Laâguili verzweeg dus maar dat hij voorgezet onderwijs had gevolgd in Marokko. Vervolgens moest hij een rondje draaien, en nog eentje. “Alsof ze een schaap aan het keuren waren,” zegt hij nu, lachend.

Als geslaagde mannen van de wereld

‘Accepter’, hoorde hij in het Frans van de Nederlandse werver en een dag later vloog hij naar een nieuw leven. Een keihard leven, zo bleek. Fabriekswerk, lange, zware dagen. Nooit klagen, altijd glimlachen. Het zou ook maar voor even zijn, na een paar jaar zouden ze terugkomen in Marokko. Strak in het pak dan, als geslaagde mannen van de wereld.

Maar ze gingen niet terug, ze bleven. En nu, gepensioneerd en gelukkig, zijn ze het allemaal eens over wat ze wisten voordat ze kwamen: in Nederland is veel water en de mensen zijn er aardig.

