Eerste dag Pinkpop: gouden plaat voor Sera en War on drugs op dreef als opwarmer voor Pink

War on drugs op Pinkpop. Beeld Marcel van Hoorn/ANP

Sera was vrijdagmiddag nog hyper van haar debuut op Pinkpop, maar de 29-jarige zangeres liet na haar optreden zien dat ze in enthousiasme nog wel een tandje kon bijschakelen. Ze kreeg backstage als verrassing een gouden plaat uitgereikt voor haar hit Head held high. “Wat vet! Deze komt in de keuken te hangen.”

Nog altijd staat Sera aan het begin van haar loopbaan. Afgelopen voorjaar deed ze ervaring op tijdens een kleine clubtour. “Ik wist niet hoeveel mensen ik mocht verwachten,” zei ze. “Ik heb dan wel veel volgers online, maar hoeveel komen er daadwerkelijk naar mij luisteren? Dat viel heel erg mee, de clubtour was uitverkocht. Dat had ik best een beetje nodig, voor mijn vertrouwen. Pinkpop, waar veel meer artiesten spelen, schaalde ik heel laag in, ik hield rekening met tien mensen. Maar ook hier was het vol en ze zongen lekker mee. Het was alleen wel vreselijk heet op het podium, mijn hoofd is zo rood als een tomaat.”

Heet

Pinkpop begon vrijdagmiddag met hoge temperaturen, maar niet zo verzengend heet als vorig jaar, toen op de openingsdag lange rijen stonden bij de waterpunten. Er waren toen ook meer bezoekers dan dit jaar, het festival is niet uitverkocht.

Op de openingsdag in Landgraaf waren er optredens van onder anderen Ellie Goulding, het verrassende en opzwepende Electric Callboy met een mix van metal en dance, maar ook The Lumineers, die met Ho Hey het halve veld lieten meezingen.

Aan het begin van de avond liet War on drugs met een fijne set zien welke potentie de Amerikaanse band heeft, al deed zanger en gitarist Adam Granduciel zich iets te vaak en nadrukkelijk voor als de opwarmer voor Pink. Na tien intens gespeelde liedjes kwakte Granduciel zoals wel vaker zijn gitaar tegen de podiumvloer, ten teken van afscheid. Het was het slotstuk van een van de hoogtepunten van de vrijdag.

Met alleen nog Editors op het programma sluit Pink vrijdagavond laat de eerste dag af. Onder de toeschouwers is vermoedelijk ook Sera, die nooit eerder op Pinkpop was. “Ik wil graag nog wat zien vandaag,” zei ze na haar eigen optreden. “Ik ben vooral benieuwd naar Pink, als ik het volhoud om zo lang te blijven.”

Dit weekend volgen nog optredens van onder meer The Script, Queens of the Stone Age, Robbie Williams, Di-Rect, OneRepublic en Red Hot Chili Peppers.