Eerst was de sekswerker nog even in de weer met jengelende peuters

De nieuwe docuserie Seksengelen (Powned) mengt zich in de eeuwige discussie over het oudste beroep ter wereld. Maker Sahar Meradji wil graag laten zien dat er ook sekswerkers zijn die geen slachtoffer zijn van uitbuiting en hun werk met plezier doen. “Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het willen.”

Dat het in de prostitutie allemaal rozengeur en maneschijn is, wil er bij Lips niet in. Daarover hebben er te veel horrorverhalen in de krant gestaan. De vier door Meradji gevolgde vrouwen lijkt het goed te gaan, al bleef niet onvermeld dat Emma (27) ermee begon toen ze als alleenstaande moeder met torenhoge lasten bleef zitten.

Inmiddels is ze getrouwd met de liefde van haar leven en werkt ze als ‘high-class escort’ in een tweede woning op het erf van hun vrijstaande huis. Aan de serie is goed te zien dat maanden de tijd is genomen om het vertrouwen te winnen van de vrouwen. Want zo gewoontjes gaat dat dus: kort voor een afspraak is de sekswerker nog in de weer met jengelende peuters of ze schuift nog even een bord eten naar binnen.

Het toeval wilde dat RTL 5-talkshow Dit is mijn keus maandagavond ook ging over prostitutie. Ook daar tevreden sekswerkers, maar RTL 5 liet tenminste nog drie vrouwen aan het woord die de schaduwkanten aansneden. Bij Powned was het sekswerk als een ambacht met zijn dagelijkse sores.

Zo had Emma weer eens een klant die niet kwam opdagen. Dat gebeurt elke week, maar dan heeft ze zich dus al opgetut en de kinderen naar de crèche gebracht. Powned bedoelde maar: het leven van een ‘high class escort’ gaat niet over rozen. Daarom lonkte ze maar naar haar man, ze was nu toch mooi aangekleed: “Wil jij nog een date?”

