Eerst veroverde TikTokster Isabèl Usher de F-Side, nu moet heel Nederland volgen

Singer-songwriter Isabèl Usher (23) brak door op TikTok met Engelstalige versies van bekende Nederlandse nummers, en omgekeerd. Haar lied Ik Kom Weer Thuis over Amsterdam ging viral onder Ajaxfans. Nu is er een nieuwe versie, voor héél Nederland.

‘Ik kom weer terug ik kom weer thuis, want niks is mooier dan de Albert Cuyp. Ik mis het licht en de geluiden van de volle straten van mijn Amsterdam. En ik ben te lang weggeweest, ik zag de wereld maar toch bleef het leeg. Dus ik kom weer thuis, ik weet het duurde lang, ik wil nooit meer weg uit Amsterdam.’

Met deze regels veroverde zangeres en tekstschrijver Isabèl Usher dit jaar via TikTok de harten van veel Amsterdammers. “Ik liep in de supermarkt en hoorde het nummer Coming Home van P. Diddy en Skylar Grey, mijn brein sloeg er meteen op aan. Thuis schreef ik in één keer deze tekst over Amsterdam, ik nam het lied op en postte het op mijn TikTokaccount. Het nummer ging gelijk viral.”

Het hele couplet duurt slechts dertig seconden, maar het maakt veel emoties los. “Vooral Ajaxfans zetten het nummer onder voetbalfilmpjes en de F-Side deelde mijn clip via hun socialmediakanalen. Ik kreeg zelfs allemaal berichtjes en spraakmemo’s van F-Siders die me vroegen of ik niet een nummer speciaal over Ajax wilde maken. En op het terras werd ik herkend door een meisje. Ze vertelde me dat haar vader, een rasechte Amsterdammer, ernstig ziek is. Ze had het nummer in de familiegroepsapp gedeeld en iedereen was geëmotioneerd. Dat ik met mijn muziek mensen kan raken is het mooiste compliment dat ik kan krijgen als songwriter.”

Rotterdam op verzoek

Na het nummer over Amsterdam maakte Usher ook een lied speciaal voor Rotterdam en Groningen. “Het was nooit de bedoeling om meerdere versies te maken, maar ik kreeg zoveel verzoekjes van mensen uit andere steden dat ik het toch heb gedaan. De versie over Rotterdam viel niet heel goed bij alle Amsterdammers, dat snapte ik achteraf wel. ‘Hoe kon je dat nu doen?’ vroegen Amsterdammers me. Andere mensen reageerden boos op de nummers omdat ik zelf niet uit die steden kom; ik ben in Engeland geboren en groeide op in Drenthe.”

Met het idee om iedereen tevreden te stellen bracht ze nog een allerlaatste versie uit, dit keer voor het hele land. “Ik breng in de tekst een ode aan het Nederland van Johan Cruijff en Clarence Seedorf, van Peter R. de Vries, Ronnie Flex en Frenna. Van de Febo en Albert Heijn, saotosoep en speculaas.”

“Het moest vooral geen zoetsappig lied geworden, ik benoem juist ook de imperfecte dingen van Nederland. Zoals dat er hier plek is voor iedereen, maar wel alleen als het ons uitkomt. Het zijn vaak ook de minder leuke dingen die je mist als je ver van huis bent, dus gaat in het in mijn lied naast al het moois ook over volle trams, grijze luchten en schuilen voor de buien, uren in de file staan en gestolen fietsen.”

Bizarre ervaring

Usher begon na haar eindexamen met het schrijven van songteksten. “Voor mijn profielwerkstuk maakte ik met een paar vriendinnen een film over een meisje met anorexia. Ik schreef de titelsong, een gevoelig lied, dat ik zelf inzong. Dat smaakte naar meer, een docent spoorde me ook aan om verder te gaan met het schrijven van liedteksten. Op mijn zeventiende stuurde ik alle grote muzieklabels een zelfverzekerde mail waarin ik mezelf aanbood als songwriter en zangeres. Ik kon een dancetrack schrijven en inzingen: Droeloe van Sunburn. Het nummer werd een hit in Azië, een bizarre ervaring.”

Na de havo twijfelde Usher tussen studeren aan de Herman Brood Academie en de opleiding Communicatie en Multimedia Design. “Ik koos voor het laatste, omdat ik bang was dat ik het plezier en mijn oorspronkelijkheid als tekstschrijver zou verliezen tijdens een muziekopleiding.”

Toch liet het schrijven en zingen haar niet los. Toen ze tijdens de coronapandemie opeens zeeën van tijd had, besloot ze zich alsnog vol op de muziek te storten. Usher mailde opnieuw allerlei managers van artiesten waar ze mee wilde werken, van David Guetta tot Martin Garrix. Maar het balletje begon pas echt te rollen toen ze besloot de managers van Nederlandse artiesten te benaderen. “Al snel mocht ik de studio in. Ik schreef Vreemde Voor Mij voor Sigourney K en Solo voor Zoë Tauran en Bilal Wahib.” Beide nummers haalden goud en platinum en zetten zowel de artiesten als Usher op de kaart.

Eigen sausje

“Hoe vaker ik voor anderen schreef, hoe meer ik de behoefte voelde om mijn eigen nummers te gaan zingen,” vertelt Usher. “Ik vind optreden en de spotlight best eng, maar ik merkte dat ik het ook jammer begon te vinden om mijn eigen sausje weg te geven aan anderen.” Dat ‘eigen sausje’ bestaat uit emotioneel getinte teksten waarin Usher speelt met taal. De rijmschema’s zijn geïnspireerd door de hiphoptracks waar ze al sinds haar kindertijd naar luistert.

Usher breekt door als soloartiest wanneer ze start met haar eigen interpretaties van bestaande hits. Het allereerste nummer dat ze in haar appartement opneemt en deelt via TikTok is een Engelstalige versie van Sterrenstof van De Jeugd van Tegenwoordig; het levert haar direct duizenden views op. In de comments reageert Faberyayo zelfs op het nummer: waar blijft de vertaling van zijn couplet? “Het nummer dat ik daarna opnam was een Nederlandse vertaling van Stromaes Papaoutai, het ging direct viral. Toen wist ik dat dit is wat ik voorlopig wil blijven doen.”

Honderdduizend volgers

Usher heeft inmiddels 100.000 volgers op TikTok en haar songs worden miljoenen keren bekeken en beluisterd. Het levert haar ook ander werk op, zoals het schrijven van een liedje voor een film van streamingkanaal Amazon Prime. “De aanbiedingen om samen te werken met een anti-puistjescrème of een tandenbleekmiddel sla ik even over, iets moet wel echt bij mij passen. Maar als een vet merk als Adidas me belt, dan zeg ik zeker geen nee.”

Deze zomer bracht ze Sucker for Fame uit, gebaseerd op Sukkel voor de liefde van The Opposites: “Zij zijn mijn nummer-één-inspiratie als het gaat om Nederlandstalige hiphop. Dat zowel The Opposites als Mr. Probz hebben laten weten dat ze achter mijn versie van hun nummer staan, beschouw ik als een enorme eer.”

Dat Usher de versie van Ik Kom Weer Thuis over Nederland juist nu heeft uitgebracht is geen toeval. “Op 20 november start het WK in Qatar. Ik hoop dat dit nummer ook viral gaat, net als mijn liedjes over de steden, en dat het net zo goed wordt opgepikt door de radio en via sociale media. Hoe geweldig zou het zijn als voetbalfans het straks meezingen op de tribunes tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal!”