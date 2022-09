Eerder maakte ze dans op muziek van Di-rect, nu klinkt bij Milena Sidorova Mozarts 25ste symfonie

Milena Sidorova: ‘In Regnum zitten diverse verhalen die zich tegelijkertijd afspelen. Iedereen kan er ­dingen in herkennen; ik denk dat niemand zich verveelt.’ Beeld Sebastien Galtier

Ze is niet groot en heeft geen harde stem, maar tijdens de repetities is Milena Sidorova gefocust, duidelijk en direct. Twee dansers neemt ze bij de arm naar de plek waar ze ze hebben wil. “Hier gaan jullie uit elkaar. Let op: niet synchroon en niet symmetrisch.”

Niet dus zoals het gaat in klassieke sprookjesballetten als The Sleeping Beauty, dat Het Nationale Ballet komende maand weer presenteert.

Voor de volgende scène-in-wording doet de choreografe in de studio voor hoe de dansers over de vloer moeten rollen. “Echt in slow motion en zo organisch mogelijk.” Eveneens heel on-klassiek.

Dansende spin

Dat Sidorova zelf op overtuigende wijze door de onderste laag van de ruimte kan bewegen, was al te zien in The Spider, de solo die ze op haar dertiende maakte en die inmiddels meer dan zestien miljoen keer bekeken is op YouTube. Drieëntwintig jaar later is haar stuk Regnum de opening van het nieuwe seizoen in Nationale Opera en Ballet.

In hetzelfde programma, met de titel Shadows, zitten ook balletten van twee wereldberoemde choreografen: Wayne McGregor en Kurt Jooss (zie kader). Maakt dat het extra spannend? “Ik focus me gewoon op mijn eigen creatie,” zegt Sidorova een week voor de première. “Nu realiseer ik een idee dat al heel lang in mijn hoofd zit. Natuurlijk ben ik wel onder de indruk van hun werk, maar bang ben ik niet. Ik heb inmiddels al redelijk wat gemaakt.”

“Er is natuurlijk een hele route aan voorafgegaan. Zeventien jaar geleden kwam ik bij dit gezelschap dansen, elk jaar heb ik een kort stuk gemaakt voor de workshop New Moves. Inmiddels heb ik meer dan twintig choreografieën op mijn naam staan.”

Grote eer

Na een eerste creatie voor de Junior Company vijf jaar geleden, volgden dansstukken die te zien waren op Lowlands, in het Royal Opera House in Londen en in een jeugdproductie van De Nederlandse Opera. Voor de dansers van Het Nationale Ballet maakte ze twee werken, een daarvan tijdens de lockdown via Zoom. Daarna presenteerde ze een dansfilm en een tweede stuk voor de jonge dansers.

“Het laatste stuk voor de Junior Company, Bloom, duurde twintig minuten. Regnum wordt waarschijnlijk 25 minuten. Ik ben gewoon blij dat ik dit kan doen. Het is een geweldige volgende stap en een grote eer.”

Wat wel spannend is: Regnum wordt begeleid door Het Balletorkest. “Eén keer eerder heb ik met het orkest gewerkt, maar toen moesten vanwege de coronarestricties de musici anderhalve meter uit elkaar zitten en dus waren het er veel minder.”

“Nu is het een compleet orkest. Het klinkt echt heel mooi, maar het is na al die repetities in de studio met alleen een piano natuurlijk wel heel wat anders om met het orkest te repeteren in de grote zaal. Het is een totaal andere energie en de dansers hebben maar een paar repetities om eraan te wennen.”

Zeven hoofdzonden

Maakte Sidorova eerder onder andere dans op muziek van de Nederlandse rockband Di-rect, nu klinkt Mozarts 25ste symfonie. “Ik had er gewoon een klik mee. Ik kende het stuk al lang. Ik ben opgegroeid met klassieke muziek, een groot deel daarvan hou je onbewust in je achterhoofd.”

“Toen ik het idee kreeg om voor dit seizoen een stuk over macht te maken, ontdekte ik dat deze compositie daar perfect bij past. Het is krachtige muziek, intens, met veel veranderingen in tempo en dynamiek en veel emoties.”

Hoe ontwikkelt macht zich in relaties tussen twee mensen en tussen grote groepen mensen, luidde de vraag van Sidorova, die in Oekraïne is geboren. “In Regnum zitten diverse verhalen die zich tegelijkertijd afspelen. Iedereen kan er dingen in herkennen; ik denk dat niemand zich verveelt.”

“Dit is wel het meest duistere stuk dat ik tot nu toe heb gemaakt. Dat is onvermijdelijk, de wereld is nu donkerder. Mozarts muziek is natuurlijk hier en daar wel licht en een deel van de bewegingen is dat ook, maar de verhaallijnen zijn duisterder dan voorheen. We krijgen een flinke portie deadly sins te zien.”

Regnum van Milena Sidorova in Shadows, Het Nationale Ballet, 13-28 september, Nationale Opera & Ballet