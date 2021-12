Eerbetoon aan Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar

Beeld ANP Kippa

Op de dag van de uitvaart van de vermoorde misdaadverslaggever draaiden bijna alle landelijke radiozenders tegelijkertijd het nummer van Procol Harum, de favoriete plaat van De Vries. Initiator Dennis Ruyer van Radio Veronica blikte in de uitzending van NPO Radio 1 zondag terug op zijn idee. “Het kwam vanuit het hart.” De dj noemt het “kippenvelmoment. We waren met z’n allen geraakt en konden zo ons verdriet uiten. Dat is ook iets moois.”

Volgens de jury was de actie onder meer een “teken van verbinding, een collectief rouwmoment” en voelde het “enorm krachtig en troostend”. Onder anderen Gerard Ekdom (Radio10), Frank Dane (Radio 538) en Bart Arens (NPO Radio 2) maakten deel uit van de vijftienkoppige jury.

Vorig jaar won de gelijktijdige uitzending van You’ll Never Walk Alone op ruim 180 radiostations in Europa. Op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn werd het nummer van Gerry & The Pacemakers gedraaid om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken.