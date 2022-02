Eerbetoon aan fotograaf Jan van der Horn als meester van het licht

Beeld Jan van der Horn

Het boek is zwaar (5,4 kilo) en niet goedkoop (145 euro), maar dan heb je ook wel wat: The Light & Colors of Jan van der Horn biedt een zeer rijk overzicht van het werk van de Amsterdamse beeldend kunstenaar/fotograaf Jan van der Horn (1951, Amsterdam).

De Duits-Amerikaanse ontwerper, editor en fotoverzamelaar Manfred Heiting maakte een fijne selectie uit Van der Horns portretten uit de jaren zestig en zeventig, de recente, kleurrijke foto’s van zijn muzes en zijn bijzondere studiowerk.

In zijn studio schilderde en boetseerde Van der Horns op een grote tafel landschappen en decors. Hij fotografeerde ze en bracht ze vervolgens als een manshoge dia met een lichtbak erachter tot leven. “Het is net theater, het is theatrale fotografie,” zei hij daar lang geleden over in deze krant. “Ik doe langer over het decor dan over de foto. Zeg dat ik vijf dagen met het decor bezig ben en drie dagen met de foto. Wat ik eigenlijk wil bereiken is een twilight-achtige sfeer; dat geheimzinnige tussen donker en licht, tussen dag en nacht.’'

De betovering – dat geheimzinnige licht – spat van de pagina’s. ‘Jan is meester van het licht,’ schrijft Heiting terecht in zijn inleiding. ‘Hij denkt, creëert en presenteert met licht. Hij begreep het licht vanaf het begin van zijn werk en volgt daarmee de traditie van de Hollandse meesters.’

Manfred Heiting, The Light & Colors of Jan van der Horn, Uitgeverij The Institute of Art Research, €145 of €245 voor een gesigneerde en genummerde uitgave. Verkrijgbaar bij Galerie TORCH, Scheltema en het Stedelijk Museum.