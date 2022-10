Eenzaamheid, woede en frustratie – Inge Schilperoord onderzoekt in nieuwe roman de aantrekkingskracht van de islam onder jongeren

Schrijver Inge Schilperoord. Beeld Keke Keukelaar.

Toen Inge Schilperoord (49) als forensisch psycholoog in 2017 en 2018 in de gevangenis psychologisch onderzoek deed onder jongeren die verdacht werden van banden met terroristische organisaties zoals IS, diende het onderwerp voor haar nieuwe roman zich onherroepelijk aan. Ze raakte gefascineerd door de belevingswereld van de jongeren die zich eerst hadden bekeerd tot de islam en daarna waren geradicaliseerd.

Voor Het licht in de stad dook ze in de wereld van de islam, bekeerlingen en jihadisme. Haar hoofdpersoon Sophie is een Nederlandse puber die net haar vader verloren heeft. Als advocaat hield die zich bezig met de verdediging van geradicaliseerde moslimjongeren, en hij liet zijn dochter kennismaken met de rituelen rondom de islam. Na zijn dood zoekt Sophie daar steun in, en ze sluit vriendschap met haar Afghaanse klasgenote Zala. Tegelijk gaat ze online op zoek naar de jihadiste Isra El Hannouri die door haar vader werd vrijgepleit, maar alsnog naar het kalifaat van IS in Syrië vertrok.

In uw roman zegt Sophies vader dat religieuze overtuigingen vaak niet de belangrijkste oorzaak zijn van extremisme, maar persoonlijker motieven, zoals eenzaamheid, woede en het verlangen om ergens bij te horen. Is dat inderdaad zo?

“Laat ik vooropstellen dat ik geen wetenschappelijk onderzoeker ben op het gebied van moslimextremisme, ik kies juist voor een roman omdat ik wil schrijven vanuit verbeelding, over individuen. Maar ik heb dus wel verschillende geradicaliseerde jongeren psychologisch onderzocht. Wat me daarbij opviel, is dat ze vaak in korte tijd waren geradicaliseerd, en dat ze veelal uit gezinnen kwamen waarin het geloof helemaal niet zo’n belangrijke rol speelde. Ze wisten er ook dikwijls niet zo veel van af.”

“Het fascineerde me hoe jonge mensen geboren in een op het oog relatief comfortabel land als Nederland zó bezeten kunnen raken van een bepaald gedachtegoed, dat ze wilden afreizen naar het kalifaat van IS. De jongeren die ik sprak waren vaak zoekende, voelden zich verloren en gefrustreerd of zochten naar een hoger levensdoel. De bekeerlingen die ik buiten de gevangenis sprak, vonden vooral een thuis in het geloof. Die verschillende kanten wilde ik laten zien.”

Kon u zich in hen verplaatsen?

“Tot op zekere hoogte. Aanvankelijk wilde ik schrijven over een Nederlands meisje dat zich bekeert en vervolgens radicaliseert, maar gaandeweg vond ik het interessanter om een hoofdpersoon te hebben die juist sterk blijft twijfelen. Daar kon ik me ook beter in verplaatsen. Zelf ben ik atheïstisch opgevoed, maar als puber vond ik religie heel interessant. Ik haalde er boeken over uit de bieb, vond al die verhalen en rituelen mooi en mysterieus. Vanuit wetenschappelijke kringen wordt er vaak wat denigrerend over het geloof gesproken, alsof religieuze mensen in een sprookje geloven. Maar ik begrijp de aantrekkingskracht wel, de houvast, de transcendentie. Toch heb ik me daar nooit echt mee kunnen verbinden. Ook dat fascineerde me: waarom lukt het de een wel om een god te voelen en de ander niet?”

Uw hoofdpersoon Sophie worstelt hier ook mee: ze voelt zich aangetrokken tot het islamitische geloof, overweegt zelfs zich te bekeren, maar kan zich er toch niet helemaal aan overgeven.

“Sophie is een wit meisje dat zich eenzaam voelt en zoekt naar iets groters waar ze in op kan gaan. Ze voelt zich aangetrokken tot het islamitische geloof, tegelijkertijd lukt het niet om daar echt bij te komen. De frustraties daarover maken haar nog eenzamer. Ze voelt jaloezie voor jongeren die dit wel lukt, omdat zij een antwoord hebben gevonden op dat lege gevoel: voor wie of waarvoor leef ik eigenlijk? We leven in een complexe tijd met grote bedreigingen. Dus ik kan me voorstellen dat het nu nog ingewikkelder is om jong te zijn dan in mijn tijd, en dat een eenduidig antwoord dan aantrekkelijk kan zijn. Of dat nou moslimextremisme is, extreemrechts of extreemlinks.”

“Natuurlijk had ik van tevoren zelf ook vooroordelen. Zo dacht ik dat veel van die Hollandse vrouwelijke bekeerlingen zich hadden bekeerd vanwege een relatie met een islamitische man. Dat bleek bij geen van de vrouwen die ik sprak het geval; het verlangen zich tot de islam te (be)keren kwam echt uit henzelf.”

Het is vermoedelijk ook niet iets waartoe iemand lichtvaardig besluit?

“Maatschappelijk gezien stuit het op veel weerstand. De meeste meisjes en vrouwen die ik sprak waren bang om het te vertellen aan hun omgeving. Het is soms echt een coming-outproces. Op een bijeenkomst van bekeerlingen vroegen ze aan elkaar: Heb jij het al durven vertellen? Hoe reageerde je vader? In veel witte gezinnen is het denk ik makkelijker om uit de kast te komen als lhbtq dan als moslim. Dat vind ik opmerkelijk. Er is best veel discriminatie in Nederland ten aanzien van moslims. Veel vrouwen vertelden dat ze werden uitgescholden op straat toen ze een hoofddoek gingen dragen. Als ze zich al geïsoleerd of onbegrepen voelden, werd dat natuurlijk alleen maar erger.”