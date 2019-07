Eenmansband Jeff Silvertrust speelt elk jaar buiten bij North Sea Jazz

Jeff Silvertrust Beeld Peter van Brummelen

Jeff Silvertrust speelt trompet, toetsen en - met zijn rechtervoet - drums. En het liefst alle drie tegelijk. Zingen doet hij ook, maar dan moet hij zijn trompet even wegleggen, wat hem wel weer ruimte geeft om met een drumstick in zijn rechterhand het slagwerk uit te breiden.Op zijn repertoire: jazzklassiekers als Take the A-train van Duke Ellington en Cantaloupe Island van Herbie Hancock.

Wie ooit North Sea Jazz bezocht, moet De Amerikaan aan het werk hebben gezien: bij het betreden dan wel het verlaten van festival. Al sinds 1983, op de oude locatie in Scheveningen, vermaakt hij als luxe straatmuzikant de bezoekers. “Daar was de akoestiek beter omdat ik overdekt stond, maar hier op het open plein voor de Ahoy is het ook leuk,” zegt hij.

Jazzfestivals

Silvertrust (63) komt uit Chicago, maar woont al sinds 1981 in Europa, tegenwoordig in Antwerpen. “De zomer is mijn drukke tijd. Dan reis ik alle jazzfestivals van Europa af. Van Zwitserland tot Finland, overal speel ik voor de deur. Het levert genoeg geld op om van te kunnen leven. Mijn repertoire stem ik af op welke artiesten er die dag spelen.”

Is Jeff Silvertrust wel eens binnen geweest bij North Sea Jazz? “In Scheveningen wel, maar hier in de Ahoy heb ik het festival nooit bezocht. Toen North Sea in 2006 naar Rotterdam verhuisde, kreeg ik een brief van de organisatie waarin ze me vroegen ook op de nieuwe locatie voor de deur te komen spelen. Ze wilden de bezoekers iets vertrouwds bieden.”

Linkshandig

Is het moeilijk drie instrumenten tegelijk te bespelen? “Ik weet niet beter. Ik ben van nature linkshandig, maar de stiefmoeder die op mijn vijfde in mijn leven kwam, dwong me met rechts te schrijven. Dat vond ik toen verschrikkelijk natuurlijk, maar het zal er toe hebben bijgedragen dat ik dit als muzikant kan.”

Met zijn snor en sikje heeft Jeff Silvertrust wel wat weg van de in 1993 overleden rockmuzikant Frank Zappa. “Dat hoor ik heel vaak, maar merkwaardig genoeg pas sinds zijn dood. Daarvoor viel niemand de gelijkenis op.”