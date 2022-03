Een bloemlezing uit de verzameling overlijdensadvertenties van Mieke Kerkhof kwam voorbij in De kennis van nu.

Laatst had Lips weer zo’n nacht. Zo eentje waar de slaap niet komen wilde en hij langzaam verstrikt raakte in een web van existentiële vragen. Uiteindelijk kwam hij uit bij zijn eindigheid, precies zoals Bloem het dichtte: ‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen, En niet slapend denk ik aan de dood.’ Nu ging het Lips deze keer niet zo zeer om dat doodgaan zelf, eerder over wat er met zijn levenloze lichaam moest gebeuren tegen die tijd. Hij kwam er niet uit, zoals je nergens uit komt als je in bed aan het malen bent geslagen, maar maandagavond wierp een aflevering van De kennis van nu nieuw licht op de kwestie.

Eerst was er een bloemlezing uit de verzameling overlijdensadvertenties van Mieke Kerkhof – echt waar, zo heet ze. ‘Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga alvast naar boven’, en meer van dat. Vervolgens het hoofdonderwerp: een zoektocht naar de duurzaamste methode om ons lichaam tot stof te laten wederkeren. Lips hoorde over kisten wilgenteen en van schimmel, maar het meest tot de verbeelding sprak het resomeren. Een nieuwe techniek waarbij het lichaam in een bad van water en zout lekker snel tot ontbinding komt. Met mensen mag het nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. Met dieren doen ze het al wel, zag Lips.

Sandro, de eigenaar van het dierencrematorium vertelde over testruns met vlees uit de supermarkt. Een varkenshiel, twee kippen en een rundersoepbeen – er bleven alleen brandschone resten bot van over. En hij wilde meer: in de voormalige garage van het rouwcentrum – echt, een doodgewone garage – had hij plek gemaakt voor zo’n machine voor mensen. Sandro kon niet wachten. Lips was benieuwd of hij die nacht de slaap wél kon vatten.

