Een wonder dat Van Keulen iets uit haar pen krijgt tussen de poepluiers en feestjes door

Het rommelige, sociale schrijversleven van Mensje van Keulen (hier niet op de foto) wordt ook gekenmerkt door zorg, vaak een ziek kind, gehuil en slapeloze nachten. Beeld Getty Images

Eerder verschenen van Mensje van Keulen (1946) de dagboeken Alle dagen laat over het begin van haar schrijverscarrière na haar succesvolle debuut Bleekers zomer en Neerslag van een huwelijk, over de neergang van haar huwelijk onder invloed van de vrije jarenzeventigmoraal.

Moeder en pen is het vervolg en begint op 21 juni 1979. Van Keulen schrijft: ‘Zoon. Aldo. Twintig dagen oud. Een bijna versmorende liefde.’ Onhandig zit hij tegen haar aan, terwijl ze schuin aan tafel zit en deze woorden optekent.

Maggie Nelson schreef in De Argonauten: ‘Ik kan niet mijn kind vasthouden en schrijven tegelijk.’ Een bekend en nog steeds actueel probleem waar schrijvers in de generaties na Van Keulen, zoals Rachel Cusk (Een levenswerk) en Sheila Heti (Moederschap) ook over schreven.

Van Keulen probeert al twee weken een aflevering van Anna Molino te schrijven; een episch gedicht over een wreed meisje dat de duivel bemint. Ze moet denken aan twee regels uit een vorige aflevering: ‘De tweede streek betrof de arme moeder/Die ze heeft leeggezogen tot twee knopen.’

En waar is de vader?

De drang om te schrijven en het gebrek aan tijd en energie is een terugkerend thema door het hele dagboek heen. En waar is de vader? ‘L.’ (fotograaf Lon van Keulen) is de hort op. Hij had toch gezegd dat hij geen kinderen wilde? Waarschijnlijk is hij bij zijn jongere minnares C., door Van Keulen ‘de fruitboom’ genoemd, een bijnaam die weinig complimenteus klinkt, maar nota bene afkomstig is van haar man. Je begrijpt direct wat hij bij haar vindt.

Is hij er wel, dan geldt een traditionele taakverdeling. In het uur dat haar zoon slaapt, kookt Van Keulen: ‘(..) hoor L. aan die altijd doet alsof het eten readymade uit de tafel verrijst, zet mijn tanden op elkaar.’

Van Keulen bevindt zich in een wanhopig stemmende situatie in de aanloop, en later ook regelmatig na afloop van de echtscheiding; een geweldige voedingsbodem voor dit ‘schrift, dagboek, abattoir’ in de woorden van de auteur. Misère is immers de motor van de dagboekschrijver.

Susan Sontag merkte dit ook op in haar eigen dagboek. Ze schreef namelijk vooral als ze zich ellendig voelde, waardoor haar leven vanuit het dagboek beschouwd een beklagenswaardiger indruk wekte dan de realiteit recht deed. Sontag was er volgens haar zoon, die verantwoordelijk is voor de postume publicatie van een selectie van de dagboeken van zijn moeder, overigens ook niet op uit haar dagboeken te publiceren.

Zonder minnaar maar saai

De selectie dagboekteksten die in Moeder en pen zijn opgenomen bestaat gelukkig niet alleen uit wanhoop en geklaag. Er zijn ook veel feestjes, kroegbezoek en sociale bijeenkomsten in Arti, De Kring, Schiller, La Rive en De Pels. Van Keulen houdt er een rommelig liefdesleven op na met veel minnaars, die in initialen zijn opgetekend maar van wie een oplettend lezer die bekend is met haar generatie schrijvers toch kan raden wie worden bedoeld.

Ze merkt op: ‘Wat is dat toch met deze generatie, al die dertigers die vreemdgaan of uit elkaar gaan?’ Even later schrijft Van Keulen, die na haar stukgelopen huwelijk op relaties is afgeknapt: ‘Een leven zonder minnaar is saai.’

Het dagboek is een prachtig tijdsdocument van de literaire scene in Amsterdam in de jaren zeventig en tachtig. Er werd veel gerookt, stevig drank en andere middelen ingenomen. Voortdurend waren er relletjes en ruzies (ook wel nostalgisch ‘de pennenstrijd’ genoemd). Van Keulen haalt meermaals haar literaire opponent Jeroen Brouwers aan, die o.a. in Tirade (1979) schreef: ‘Ook met een klein en ‘gewoon’ oeuvre is het in Nederland gemakkelijk beroemd worden. Kijk maar eens naar Mensje van Keulen.’

Ik-geleuter van mannen

Als uitgever Theo Sontrop aan haar vraagt wat ze van de nieuwe Brouwers (waarschijnlijk Het verzonkene uit 1979) vindt, reageert ze: ‘Te veel adjectieven, zei ik, komma’s op rare plaatsen, hij ziet alles in betrekking tot hemzelf, dat ik-geleuter vinden mannen misschien herkenbaar, maar ik krijg het er benauwd van.’

Uit het dagboek komt het stuitende seksisme van haar generatie mannen (en hun voorgangers) naar voren. Het wekt haar woede en irritatie. Om haar heen worden overal baby’s geboren, maar de kersverse vaders lijken liever op feestjes rond te hangen dan thuis bij hun gezin. Als L. een paar uur met zijn zoon doorbrengt, omdat Van Keulen bijvoorbeeld een lezing moet geven, heet dat ‘oppassen’ en moet ze een hoop gemopper aanhoren, want eigenlijk had hij al andere plannen.

Het geweld van mannen jegens hun vriendinnen en bedpartners wordt geregistreerd als verontrustend, maar conform de tijdsgeest ook niet als geheel afwijkend. Ischa Meijer heeft zijn vriendin ‘Els T. zulke trappen verkocht dat haar pink is gebroken en ze misschien ook iets heeft aan haar nieren of een wervel’.

En passant lezen we ook over een vrouw die een bed-avontuur aanging met Cees N. ‘dat eindigde met bloed in de lakens’, ze lijkt niet te doelen op een menstruatie, want het is een verhaal waarvan Van Keulen als ze hem een week later tegenkomt meteen weer misselijk wordt.

Rommelig schrijversleven

Maar dat rommelige, sociale schrijversleven wordt toch ook grotendeels gekenmerkt door zorg, vaak een ziek kind, gehuil en slapeloze nachten. Dat Van Keulen erin slaagt ook nog wat uit haar pen te krijgen, mag een wonder heten. Zo verschenen in de tijd die dit dagboek beslaat maar liefst drie boeken: De avonturen van Anna Molino (1979), Uit de oude poepdoos, onder pseudoniem van Josien Meloen (1980) en Overspel (1983).

Van Keulen voerde zelf de redactie over Moeder en pen en hoewel het voor een dagboek dat drieënhalf jaar beslaat een dunnetje is, zouden de teksten volgens uitgever Atlas Contact op een paar kleine weglatingen na bijna integraal zijn overgenomen.

De publicatie is onderhoudend, ontluisterend en bij vlagen ook erg grappig, wat lang niet alle dagboeken zijn. Omdat dagboeken zelden met het oog op publicatie worden bijgehouden, kunnen ze ook saai zijn; administratief en opsommend, zoals een groot deel van de dagboekteksten van Virginia Woolf (daar en daar geweest, die en die was er ook).

Foplichamen in bed

Het schrijversdagboek is in het beste geval niet alleen een verslag (inclusief smakelijke literaire anekdotes ) maar ook een plek voor twijfel, reflectie en gedachtevorming. Het literaire dagboek fungeert regelmatig als proeftuin; een plek waar ideeën worden geschetst, een vrijplaats voor stijloefeningen waar bijvoorbeeld metaforen kunnen worden uitgeprobeerd die later in een roman opduiken. Maar net zo vaak bevatten schrijversdagboeken onvolledige zinnen, die passen bij de snelle notitie.

Van Keulens kenmerkende vlijmscherpe, zwartkomische blik waarmee ze het beklemmende (huishoudelijke) leed zo goed treft, is ook in dit ‘abattoir’ volop aanwezig. Bijvoorbeeld aan het begin van het dagboek als ze nog niet is gescheiden: ‘Over een paar dagen komt L. thuis en ik ben er bang voor. De druk. De ijsberg in huis. Onze foplichamen in bed.’

Op 24 juni 1983 moet Van Keulen onder het mes, vanwege een knobbeltje in haar borst. Na de ingreep komt de chirurg langs die vertelt dat het niet kwaadaardig was: ‘‘En als ik u nog een goede raad mag geven,’ zei hij en keek me streng aan. ‘U mag u niet dwangneurotisch aan het werk zetten.’’ Punt. Volmaakte slotzin: dagboek rond. Het blijft natuurlijk een schrijversdagboek.

Mensje van Keulen, Moeder en pen, dagboek 1979-1983, Atlas Contact, €24,99, 202 blz.