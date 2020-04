Een voorproefje bij M van een lang programma over Cruijff smaakt naar meer

M. Beeld NPO 1

Net als alle andere sportliefhebbers snakt Lips naar de spanning van livewedstrijden, of dat nu voetbal, wielrennen of desnoods korfbal is. Vooral het gemis van voetbal doet zich na ruim een maand gelden en het idee dat het EK voetbal is vervangen door een voetballoze zomer maakt Lips onrustiger dan een junkie die cold turkey is gestopt. Natuurlijk waren de uitgebreide terugblikken op het EK van 1988 en het WK van 2014 die de NOS de afgelopen weken uitzond welkom, maar die archiefbeelden waren te vergelijken met methadon in plaats van het echte werk.

Toch gaat Lips zondag weer kijken, want dan wordt drie uur lang minder bekend archiefmateriaal uitgezonden van Johan Cruijff, die zaterdag 73 zou zijn geworden. Bij M was donderdag een voorproefje te zien en Lips was meteen gegrepen. Hij zag schitterende zwart-witbeelden van een jonge Cruijff – nog met rugnummer 9 – die geblesseerd de kleedkamer in hinkte. De camera ging gewoon mee de kleedkamer in terwijl Cruijff verrekte van de pijn in zijn lies omdat hij een knietje van Frits Soetekouw had gehad.

Presentator Tom Egbers van Studio Sport, die te gast was, wist na het fragment nog te vertellen dat die blessure indirect leidde tot het legendarische rugnummer 14: toen Cruijff was hersteld had Gerrie Mühren rugnummer 9 namelijk geconfisqueerd.

Ook het archiefbeeld van Cruijff die eind 1981 zijn terugkeer bij Ajax luister bijzette met een fantastisch doelpunt smaakte naar meer. “We doen die zondagmiddaguitzendingen ter verkwikking van ons aller gemoed,” legde Egbers nog even uit. “Je moet er een goed humeur van krijgen, je wil niet de hele dag corona.”

Lips zit zondagmiddag dus weer klaar om zijn gemoed te laten verkwikken.

