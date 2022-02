Een vijf uur durende gijzeling op het Leidseplein was pas echt ongehoord

Beeld RTL 4

Dinsdag zat Lips klaar voor Ongehoord Nederland dat voor het eerst zendtijd kreeg op NPO1, maar een vijf uur durende gijzeling op het Leidseplein, dat was pas echt ongehoord. RTL Boulevard was er als de kippen bij met John van den Heuvel die laatst nog in de Apple Store was geweest en kon vertellen dat een politie-inval daar knap lastig ging worden.

Intussen leek het achter hem nog een drukte van belang op het inmiddels uitgestorven Leidseplein. Sinds de moord op Peter R. de Vries wordt Boulevard daar niet meer opgenomen, maar met oude, ingemonteerde beelden van het uitgaanspubliek wil RTL toch uitstralen dat het uitzendt vanuit het hart van de hoofdstad. Knap verwarrend op een avond die toch al van vraagtekens aan elkaar hing.

Het speculeren begon al bij M met militair historicus Christ Klep. Zoals iedereen ging hij maar af op de schokkerige en schokkende beelden die voorbijgangers met hun mobieltjes hadden gemaakt van de zwaarbewapende man in camouflagepak en de politie die in opperste staat van paraatheid werd gebracht. Klep: “Voordat je de Amsterdamse politie in paniek krijgt, moet er echt iets aan de hand zijn.”

Dat de politie de media vroeg afstand te houden om de gijzelnemer niet wijzer te maken dan hij was, maakte het schimmenspel alleen maar groter. AT5 liet de camera drie uur lang draaien van achter een politielint honderden meters verwijderd van het Leidseplein.

Toen de gijzelaar het op een lopen zette, zat Op1 net klaar om nog wat verder te speculeren, maar dat hoefde opeens niet meer. Behalve voor het winkelpersoneel van de Apple Store dat als ratten in de val zat, kwam het ook voor de kijkers als een bevrijding. Na drie uur achter de AT5-livestream, kon Lips geen wapperend politielint meer horen.

