Een verademing: geen platte grappen, geen BN’ers

Beeld NTR

Er zijn van die programma’s die Lips een ultiem ontspannen gevoel geven. Toeval of niet, ze gaan vaak over kunst. De overeenkomst: ze ­kabbelen voort zonder giftige ruzies, zonder steeds dezelfde BN’ers en zonder platte grappen.

Naast Tussen kunst en kitsch en Sterren op het doek staat sinds vorig jaar Project Rembrandt op Lips’ lijstje favoriete prikkelarme programma’s.

In Project Rembrandt vechten tien deelnemers met penseel en potlood uit wie de beste amateurschilder van Nederland is. Voor de eerste krachtmeting van dit seizoen hadden ze hun schildersezels opgezet in de weelderige tuinen van Paleis Het Loo.

Ze kregen anderhalf uur om een tekening te maken, waarbij de jury vooral zou letten op compositie. Dat lukte de een beter dan de ander. Oud-balletdanser Ruud was in zijn nopjes en zat stralend met zijn handen pastelkrijt uit te wrijven tot een volle boom. Liselotte had het moeilijker en worstelde met de verhoudingen van een tuinman. “Wat een kutopdracht,” gooide ze er gefrustreerd uit.

Daarmee was het grofste woord in de hele uitzending gezegd. Verder viel er geen onvertogen woord.

Misschien is dat wel wat Lips zo prettig vindt aan Project Rembrandt: de deelnemers zijn zo ontzettend bescheiden. En dat zie je niet vaak op tv.

Dat neigt naar saaiheid, maar bij het jureren is er toch wat wrijving. Het is genieten hoe de jury sommige schilderijen de hemel in prijst, en de publieksjury ze vervolgens met heel andere ogen bekijkt. Zo belandt student Jorn bij de publieksjury onderaan door zijn ‘viezige kleuren’, terwijl hij door de vakjury juist wordt geroemd om zijn lef.

YouTuber Isabel werd naar huis gestuurd. Zelfs dat ging zonder drama. Ze had het al verwacht.

Prima. Lips is bijgetankt voor een nieuwe drukke week.

