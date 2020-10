Een tripje langs de Linge is toch geen boottocht op de Amazone

3 op reis. Beeld -

We zitten in de fase waarin programma’s die in coronatijd zijn opgenomen en shows die nog op de plank lagen door elkaar lopen. Zodra je mensen elkaar onbezorgd een hand ziet geven, dan weet je dat die al minstens een half jaar oud zijn, spatschermen en mondkapjes verraden dat het virus toen al onder ons was.

Een programma dat overduidelijk uit het coronatijdperk stamt is 3 op reis. Avontuurlijke reizen naar de verste uithoeken ter wereld zijn noodgedwongen ingeruild voor vakanties binnen Nederland of net over de grens. En tja, dat is toch net anders.

Niets ten nadele van het natuurschoon in eigen land, maar de Marker Wadden zijn niet de Galapagoseilanden, de Sallandse Heuvelrug is geen Himalayagebergte en een tripje langs de Linge is toch anders dan een boottocht over de Amazone. Bovendien voelde Lips bij het kijken naar 3 op reis toch altijd alsof hij zelf een beetje op wereldreis was. Dat is er jammer genoeg niet meer bij.

Aan de presentatoren ligt het niet. De hippe jonge ­jongens en meisjes van BNNVara plus Chris Zegers ­vertellen even enthousiast over een motorroute in Zuid-Limburg als over, pak ’em beet, de Pacific Coast Highway. En een autorit door Duitsland weet Zegers minstens zo spannend te maken als een kamelentocht door de Sahara. Maar toch, de magie ontbreekt.

Toen Zegers in Berlijn was aangekomen en een stad aantrof waar al het bruisende vanaf was en mensen schichtig met mondkapjes op langs elkaar liepen, zei hij zich een beetje een indringer te voelen. Misschien was het wel tijd voor wat zelfreflectie, zei Zegers, tijd om na te denken over toerisme an sich.

Tja, goed punt wel. Maar als dat leidt tot het einde van 3 op reis zou Lips toch flink balen. Hij was wel gehecht geraakt aan dat wekelijkse half uurtje globetrotten vanaf de bank.

