Een talkshow over talkshows: hoe bestaat het?

“Het lijkt wel of ik in een lsd-trip zit,” zei Johnny de Mol, nadat hij Sinterklaas de studio van HLF8 had uitgezongen. Grappig, Lips had precies datzelfde gevoel gekregen bij het kijken naar HLF8, het zorgenkindje van de talkshowfamilie.

Dagelijks storten de kijkcijfers van SBS6 om half acht in het diepe, om er een uur later weer uit op te krabbelen. Daar kun je allerlei bespiegelingen op loslaten, maar niets is zo oninteressant als geleuter over kijkcijfers. Of toch wel: talkshows waarin het over talkshows gaat.

Aan tafel bij De Mol zat Fidan Ekiz om te praten over haar vertrek bij De Vooravond, een weinig urgent onderwerp, al was het maar omdat Ekiz en Renze Klamer er al maanden onafgebroken over aan het mekkeren zijn. Ekiz vertelde nogmaals over het onrecht dat haar was aangedaan, en dat ze ‘in de wandelgangen had gehoord’ dat het te maken had met haar ‘meningen’. Wel had BNNVara haar gevraagd om in plaats van Sophie Hilbrand de dagelijkse talkshow om 19.00 uur te maken, maar daar had ze dus geen zin in. En nu gaat ze voor WNL Op1 presenteren samen met Sven Kockelmann. Mooi, vond De Mol.

Daarna was Johan Derksen aan de beurt, om te praten over de dagelijkse talkshow die hij straks krijgt. “Betaalt die ouwe van mij echt zoveel?,” vroeg De Mol schalks. Derksen bood Ekiz aan om af en toe langs te komen bij VI Vandaag, wat De Mol ook een heel goed idee vond.

Het Droste-effect had al een niet voor te stellen niveau bereikt, maar toen moest Sinterklaas nog komen. Hij nam de show van De Mol op de hak, er was zelfs een compilatie van fragmenten uit HLF8 gemaakt, en op dat moment dacht Lips dus dat hij aan het hallucineren was. Een talkshow over talkshows: hoe kan het bestaan?

Bij Op1 waren die avond Op1-presentator Giovanca Ostiana en Op1-producent Jeroen Pauw te gast. Het Hilversumse spiegelpaleis kent oneindig veel kamers.

