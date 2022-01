Een studentenkamer was niet compleet zonder affiche van Jean-Jacques Beineix’ (1946-2022) Betty Blue

Jean-Jacques Beineix maakte zijn laatste film in 2001. Beeld Corbis via Getty Images

De eigenlijke titel is 37°2 le matin, maar buiten Frankrijk was de in 1986 verschenen film bekend als Betty Blue. Hij deed het wereldwijd vooral goed in het filmhuiscircuit, ook in Nederland. Weinig films zullen in Amsterdam zo lang hebben gedraaid als Betty Blue.

In de nachtvoorstelling van Kriterion was hij letterlijk járen achtereen te zien. Het was de tijd dat een studentenkamer eigenlijk niet compleet was zonder een affiche van Betty Blue.

Actrice Beatrice Dalle was de grote attractie van de film van regisseur Jean-Jacques Beineix, die afgelopen weekend op 75-jarige leeftijd overleed. Erotiek was een voornaam bestanddeel van de film, die meteen opende met een zinderende seksscène.

Dalle, een ravissante schoonheid met een kenmerkend spleetje tussen de voortanden, beklaagde zich later dat ze die scène had moeten spelen in aanwezigheid van zo ongeveer iedereen die betrokken was bij de film. Maar in een reactie op Beineix’ dood keek ze toch liefdevol terug op hun samenwerking. Op Instagram plaatste ze zaterdag een eerbetoon: ‘Een van de mooiste pagina’s van mijn leven is omgeslagen. Ik hou van je.’

Visueel spektakel

Geen van de films die Jean-Jacques Beineix voor of na Betty Blue maakte, had eenzelfde impact. In eigen land moesten critici doorgaans weinig van hem hebben. Zijn speelfilmdebuut Diva uit 1980 kreeg vier Césars (de Franse tegenhanger van de Oscar), maar werd neergesabeld in recensies. Opvolger The Moon in the Gutter (in Frankrijk: La Lune dans le caniveau), met Nastassja Kinski en Gérard Depardieu, werd op het filmfestival van Cannes met boegeroep ontvangen.

Ook Betty Blue, dat werd genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film, kon de Franse recensenten niet bekoren. De film is een schoolvoorbeeld van wat in Frankrijk ‘Cinéma du look’ wordt genoemd, een filmstroming waarin styling heel belangrijk was. Betty Blue was een visueel spektakel, maar de kritiek dat de film vooral vorm had te bieden en nauwelijks inhoud, was wel erg kort door de bocht.

Het verhaal over een tragische liefde, met Dalle als jonge vrouw die aan psychische problemen ten onder gaat, was ondanks al die mooie plaatjes wel degelijk aangrijpend. In Nederland werd de film, die was gebaseerd op een boek van Philippe Djian, vaak vergeleken met Paul Verhoevens verfilming van Jan Wolkers’ roman Turks Fruit.

Aan Jean-Jacques Beineix’ dood ging een lang ziekbed vooraf. Zijn laatste film, de thriller Mortel Transfert, verscheen in 2001. Beineix was ook actief als theaterregisseur. In 2006 publiceerde hij een autobiografie, Les Chantiers de la gloire.