Een stinkdier als huisdier bleek toch niet zo’n goed idee. Goh.

De exotische serval verstopt zich achter de radiator bij Jungle in Huis. Beeld RTL5

Jungle in Huis is een ongrijpbaar programma, en dat komt niet alleen door de exotische dieren die schichtig wegduiken zodra ze de cameraploeg van RTL5 in de gaten hebben. Officieel gaat Jungle in Huis over mensen die opvallende huisdieren houden, maar vaak lijkt meer op een PR-spot van Stichting Aap, de organisatie die de arme beesten opvangt als blijkt dat het houden van een chimpansee of een wurgslang op een galerijflat toch niet zo’n goed idee is.

Zo werd deze week een zogeheten suikereekhoorn door een medewerker van Stichting Aap opgehaald uit een asiel in Gorinchem. Het Australische buideldier kan ‘zweven’ en heeft, zo leren we, een volière van 50 tot 60 meter nodig. Bovendien leeft hij ’s nachts en bakent ie z’n territorium af met urine. Suboptimaal als huisdier dus, net als het stokstaartje dat door zijn eigenaren in de natuur was uitgezet nadat het toch een miskoop bleek.

Rogier was in het bezit van een serval, die toen hij drie weken oud was reuzelief leek. Een half jaar later was het huis ‘letterlijk te klein’: een serval kan ruim drie meter springen. Verschikt duikt het beest weg achter een radiator als de medewerker van Stichting Aap hem probeert te vangen. Later zien we Rogier huilend voor het nieuwe verblijf van zijn voormalige huisdier staan. ‘Als je een egoïst bent dan hou je hem. Je kunt een hondenriem kopen en hem vier keer per dag uitlaten, maar eigenlijk ben je hem dan de hele tijd tekort aan het doen.’

Het curieuze aan Jungle is Huis is dat het ogenschijnlijk geen oordeel velt. Zowel Stichting Aap als de voice-over benadrukken weliswaar voortdurend dat het hebben van zo’n dier eigenlijk mishandeling is, maar de bezitters krijgen ook alle ruimte om hun oprechte liefde voor hun beestjes te etaleren. ‘Het is gewoon een heel leuk huisdier,’ zegt een vrouw over stinkdier Pepe, dat in een kooi in haar gang staat. Eerder had ze vijftig reptielen, waaronder leguanen, hagedissen en krokodillen in huis. Stinkdier Pepe ‘heeft een eigen willetje,’ maar wordt nu aangevallen door de huiskat, en dus moet ie weg. Goh, wie had dat gedacht.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.

Han Lips? Het Parool ondertekent de tv-recensies in de rubriek Han Lips kijkt tv voortaan met de naam van de auteur. De rubriek blijft uiteraard bestaan, maar het fictieve personage Han Lips is met pensioen.