Een puntgaaf youngadultboek over een broeierige zomer die ontaardt in schuld en wrok

Wie is Meg Rosoff?

Amerikaans-Engelse youngadultschrijver, Alma-winnaar, voorgoed verbonden aan haar debuut Hoe ik nu leef. Haar latere jongerenromans bereikten nooit de cultstatus van dat eerste dystopische boek. Tot ze vorig jaar De Godden broers publiceerde, begin van een zomerdrieluik. De pers struikelde over superlatieven en het boek werd genomineerd als Beste Boek voor Jongeren.

En nu is het tweede deel verschenen.

Geen vervolg. De Godden broers was een familieverhaal, gesitueerd aan de Engelse kust. Dat soort vrienden speelt zich af in het New York van 1983 tijdens de aidspandemie. ‘Seks en dood. De hele atmosfeer van New York was ervan doortrokken.’ Wat de verhalen gemeen hebben is de zomerse setting en nieuwe vriendschappen die de levens van de hoofdpersoon ontwrichten.

Waar gaat het over?

Beth gaat stage lopen bij een grote krant. Vergeleken bij de drie andere stagiaires voelt ze zich ‘zo saai als een karper’. Ze belandt in een ranzig appartement in Greenwich Village. Meer nog dan de kakkerlakken en haar waardeloze huisgenoten is het de hittegolf die haar lamslaat. Maar dan vraagt medestagiaire Edie haar bij haar in te trekken in het Upper West Side-appartement van haar ouders – mét airco. Als de charismatische, rücksichtslose Edie zich dan ook nog ontpopt tot supervriendin, lijkt Beths zomer volmaakt.

Maar...?

De vriendschap tussen de meisjes is ongelijkwaardig. Edie blijkt de vrouwelijke variant van hartenbreker Kit uit De Godden broers – even manipulatief, even onbetrouwbaar. Daardoor is het tweede deel van dit drieluik net iets minder verrassend dan het eerste, ook omdat het perspectief dit keer traditioneler is. Wat niet betekent dat Dat soort vrienden niet geslaagd is. Dat is het wel, méér dan dat. Geraffineerd terloops laat Rosoff een broeierige zomer ontaarden in desillusie, schuldgevoel en wrok. Dat doet ze in puntgave zinnen met scherp psychologisch inzicht. Dit is YA van hoog niveau. Voor liefhebbers van Anna Woltz’ Honderd uur nacht (ook New York) en Edward van de Vendels Ons derde lichaam (ook jongeren die voor het eerst op zichzelf wonen).

Kijk hier voor nog veel meer kinderboeken voor alle leeftijden.