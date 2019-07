Een prequel van Pulp Fiction in Amsterdam? Het idee was er

John Travolta en Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.

Vincent: You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?

Jules: What?

Vincent: Mayonnaise.

Jules: God damn!

Vincent: I seen them do it, man, they fucking drown them in that shit.

Vincent Vega, het personage van John Travolta, vertelt in geuren en kleuren aan Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) over zijn trip naar Europa en dan vooral over Amsterdam: waar ze mayonaise op hun patat doen, wiet verkopen in hash bars en de politie je niet zomaar mag fouilleren.

En nu laat Quentin Tarantino weten dat we bijna nog veel meer hadden kunnen genieten van Vincent in Amsterdam. In de podcast van CinemaBlend vertelt Tarantino over verschillende ideeën die hij nooit heeft uitgevoerd. Een daarvan: Double V Vega, een prequel rond het personage Vincent Vega uit Pulp Fiction en Vic Vega, gespeeld door Michael Madsen in een andere klassieker van Tarantino, Reservoir Dogs.

Tarantino vertelt dat het idee nooit verder kwam dan dat: een idee. “De film zou zich afspelen in de tijd dat Vincent in Amsterdam was. Hij was de eigenaar van een club voor een aantal jaar, en in de twee jaar dat hij er was zou Vic een weekend langskomen. Verder ben ik niet gekomen.”

Inmiddels zijn Madsen en Travolta te oud om de personages weer op te pakken en Tarantino laat weten geen zin te hebben zich bezig te houden met de beschikbare technieken om acteurs er jonger uit te laten zien.