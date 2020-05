Een ‘positief contactmomentje’ met de veelplegers van de top 600

Ajouad en de top 600

Voor het programma Ajouad en de Top 600 ging Ajouad El Miloudi de straat op voor ‘rauwe verhalen’ van jongens in deze Amsterdamse lijst van veelplegers. Aangezien deze criminele jongeren liever anoniem blijven, leverde dat veel geblurde beelden op en net zo vage verklaringen voor hun gedrag.

“Ik zie mezelf niet als crimineel. Maar niemand komt met 500 euro als ik nieuwe schoenen nodig heb. Je moet het zelf pakken, mensen rippen,” zei een gastje van 17 dat met een hakbijl op zak liep.

Ajouad oordeelde niet: “Ik voel toch medelijden met deze jongens.” Wel opperde hij bij een jonge drugshandelaar dat hij ook bij Albert Heijn kon gaan werken, maar die optie oogstte hoongelach. “Ik ga niet voor het minimumloon werken en niet voor een baas.”

De jongen, die zijn ex en haar moeder had mishandeld, kon er ook al niets aan doen. “Het was haar eigen schuld. Als een meisje gangster wil doen, ga ik haar ook gangster behandelen.”

Lips werd er een beetje moedeloos van – de schuld ligt nooit bij die jongens zelf. Hij vond het aanvankelijk ook knap dat wijkagent Steven de Groot, met wie El Miloudi in Amsterdam-West op pad ging, zo’n goede band met de jongens had weten op te bouwen. Hij sprak hun straattaal en was zelfs niet te beroerd om drie jongens een lift te geven – een ‘positief contactmomentje’ noemde hij dat.

Maar toen na het gratis taxiritje een van de jongens ­triomfantelijk zijn mes aan El Miloudi liet zien, vroeg deze zich af of de wijkagent niet té vriendelijk was voor de jongens. Lips had daar intussen ook zo zijn twijfels over, maar was vooral blij dat hij geen wijkagent was.

