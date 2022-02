Een Porseleinen Huwelijk toont het conflict over Máxima’s vader als thrillerachtig schaakspel

Beeld uit Een Porseleinen Huwelijk. Beeld NPO

Toen koningin Máxima vorig jaar 50 werd, maakte Dionne Stax een driedelige documentaire die uitblonk in oppervlakkigheid en vooral mooie plaatjes van Argentinië en New York toonde.

De makers van Een Porseleinen Huwelijk, de vierdelige serie waarmee de NPO deze week stilstaat bij het 20-jarig huwelijksjubileum van Willem-Alexander en Máxima, hadden duidelijk hogere ambities. Documentairemakers Hans Hermans en Martin Maat doken de archieven niet zozeer in voor ontroerend beeldmateriaal, maar vooral voor vergeelde, geheime notulen en ander bewijsmateriaal waaruit blijkt dat er bijna een constitutionele crisis was uitgebroken.

Want dat Willem-Alexanders keuze nu nét was gevallen op de Argentijnse dochter van een staatssecretaris en minister uit de tijd van de militaire junta was tegen het zere been van PvdA-premier Wim Kok. Die wilde niet dat Jorge Zorreguieta naar de bruiloft zou komen, en schopte zo op zijn beurt weer tegen de koninklijke schenen van zowel Beatrix als Willem-Alexander.

Enfin, de afloop is bekend: Zorreguieta senior bleef thuis, Máxima liet op haar bruiloft een fraai getimede traan lopen en het koningskoppel is nog steeds bij elkaar.

Toch viel er volgens de makers meer uit het verhaal te halen, dus zien we vier afleveringen lang een koningsdrama dat op Netflix niet had misstaan. Dat de archiefbeelden en ‘talking heads’ worden afgewisseld met thrillerachtige shots van een porseleinen schaakspel maakt het een Nederlandse Queen’s Gambit.

Eigenlijk vatte wijlen Wim Kok de commotie anno 1999 nog het beste samen, met veel gevoel voor understatement: “Het is voldoende bijzonder om te melden, maar net niet bijzonder genoeg om er aanvullende mededelingen aan toe te voegen.”

En toch zal Lips, met mevrouw Lips, waarschijnlijk vier avonden geboeid kijken naar dit koningsdrama.

