Een poging tot kerstrevue van Sanne Wallis de Vries: ‘Daar staan we dan in onze feestjurken’

Sanne Wallis de Vries zorgt de komende dagen met collega’s voor een warme sfeer in De Kleine Komedie. Ze doen een poging tot het maken van een kerstrevue. Met de nadruk op póging.

Sanne Wallis de Vries speelde acht jaar geleden samen met Doris Baaten en Gable Roelofsen in Sweeney Todd, een musical die net als haar twee meest recente cabaretprogramma’s werd geregisseerd door Marcel Sijm. Toen De Kleine Komedie haar vroeg om een kerstvoorstelling te maken, bleek een hereniging nabij.

“Jörgen Tjon A Fong, directeur van De Kleine Komedie, vond mijn voorstelling Kom heel goed, omdat hij speels en serieus tegelijk was. Eigenlijk wilde hij Kom, maar dan in kerstsfeer. Dat zag ik niet zo voor me, maar ik zei: als je iets soortgelijks wil, moeten we Marcel vragen. Toen ontstond het idee van een minireünie met Doris en Gable. Wij hebben altijd contact gehouden. Ik ben fan van hun werk én ik mag ze erg graag. Dat vind ik als solist toch wel belangrijk als je aan zo’n project begint.”

De Methode Sanne

Roelofsen: “Doris en ik zijn natuurlijk toneel gewend. We zijn de afgelopen tijd echt in De Methode Sanne gegooid. Een week nadat we de teksten hebben gekregen, zijn we de vloer opgegaan voor een eerste try-out. Dat is het leuke aan cabaret: je produceert in korte tijd veel kennis over wat werkt en wat niet. Vaak begint Sanne vervolgens opnieuw aan een scène te schrijven in plaats van hem aan te passen. Dan zou het misschien te netjes worden. Dus ik denk dat die levendige Kom-energie wel in deze voorstelling zit.”

Wallis de Vries: “Ik wil niet te veel weggeven, maar kan wel zeggen dat we een poging tot kerstrevue gaan doen. Aan het begin zijn we van alles van plan, maar er komt zeer waarschijnlijk een dikke kink in de kabel, waardoor we alles om moeten gooien. Daar staan we dan in onze feestjurken. Gelukkig hebben we sowieso drie muzikanten die lekkere nummers spelen en het ZO! Gospel Choir. Die helpen onder andere bij het eren van Diana Ross. Ik heb eigen teksten gemaakt op haar liedjes, van de Supremes tot en met haar discotijdperk.”

Baaten: “Sanne heeft ook monologen voor ons geschreven. Afgelopen zomer hebben we een avond bij mij op balkon gezeten met een flesje wijn erbij. Toen heeft ze me uitgehoord over mijn verleden en hoe dat vroeger thuis bij ons ging, Kerstmis. Mijn vader was jager. Hij schoot het wild, dat hij dan zelf klaarmaakte. Mijn moeder was een religieuze vrouw, die erg hield van alle symboliek. Het was wel idyllisch allemaal. Daar heeft Sanne een heel mooi stuk van gemaakt. Het is mijn verhaal, maar door haar geschreven.”

Roelofsen: “Eigenlijk zijn we erin geluisd met drank en lekker eten. Ik heb veel te veel verteld tijdens ons gesprek. Er staan nu dingen over mijn ouders in de tekst waarvan ik denk: even slikken en weer door, haha.”

Enthousiast reageren

Baaten: “Het heeft allemaal met vertrouwen te maken. Wij weten dat Sanne en Marcel ons geen dingen laten doen die echt niet bij ons passen.”

Wallis de Vries: “Ik krijg ook veel vertrouwen terug. Dat Gable enthousiast reageerde toen ik hem vannacht om 01.15 uur nog een nieuwe monoloog stuurde, vind ik heel fijn. Een ander zou misschien zeggen: het is nu wel een keer mooi geweest.”

Roelofsen: “Ik merkte het tijdens die eerste try-out. Toen was er best nog werk aan de winkel, maar je voelde aan alles: het komt goed. Dus ik zeg overal ja op.”

Wallis de Vries: “Ik ben allang blij dat ik kan werken in de dagen voor Kerstmis. De Kleine Komedie heeft misschien een soort paard van Troje binnengehaald, want ik vind het een ingewikkeld feest. Iedereen is aan het terugblikken, terwijl ik alleen maar denk: dit en dit is er allemaal mislukt dit jaar. Ik vind dat je ook rond de kerstdagen best mag zeggen dat we als mensheid hebben gefaald. Maar goed, op dat zinkende schip kun je gelukkig nog best veel pret hebben en vermaakt worden.”

Baaten: “Speels en serieus dus. Dat is precies de voorstelling.”

Kerst in de Komedie, 20 t/m 24/12 in De Kleine Komedie.