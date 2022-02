Een paardenmiddel voor de boer die een vrouw zoekt

Beeld Linelle Deunk / KRO NCRV

Om even te ontsnappen aan de stroom van journaals vol Oekraïens oorlogsleed schakelde Lips zondagavond in op de vertrouwd overzichtelijke wereld van Boer Zoekt Vrouw. Bij het voorstelrondje dacht Lips even dat de stemmen van sommige boeren al waren ingesproken door Lucky TV’s Sander van de Pavert, maar dat was een kwestie van wennen aan de accenten.

Yvon Jaspers had weer een kleurrijk boeketje boeren bij elkaar gezocht. Zoals de Friese melkveehouder Jouke (31), die ruim 100 koeien had, maar niets moest hebben van boerinnen ‘die vind ik niet echt vrouwelijk’ of vrouwelijke dierenartsen ‘die zijn altijd smerig’. Kieskeurig typje dus.

Sympathieker was de 69-jarige paardenfokker en weduwnaar Hans, die zei op zoek te zijn naar zijn Grietje. Dat grapje nam Yvon dankbaar over, blijkbaar zonder te beseffen dat Hans en Grietje in het gelijknamige sprookje toch echt broer en zus waren.

Ook bijzonder was Yvons benadering van de verlegen geitenboer Gerben (31). De schuchtere Utrechtse boer had van 40 vrouwen brieven gekregen en Yvon had ze – surprise! – bijna allemaal meegenomen en in zijn geitenstal gezet. Wat je noemt een paardenmiddel om je verlegenheid te overwinnen.

Nog verder ging Jaspers in haar aanpak van de Brabantse plantenkweker Joost (47). De sobere inrichting van zijn huis was een belediging voor de term ‘mancave’ en dus had Yvon 33 potentiële huwelijkskandidates meegenomen die Joosts huis even ‘gezellig’ kwamen maken, met kaarsen, kussens en planten. Lips kon zich de reactie van Joost (‘Jezus!’) wel voorstellen, want de Russische invasie verbleekte bijna bij deze home invasion.

En zo moest Lips onwillekeurig toch weer aan Oekraïne denken. Daar kon het moment waarop Yvon Jaspers ‘kut met peren’ grapte tegen perenteler Rob niets aan verhelpen.

Reageren? hanlips@parool.nl.