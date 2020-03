Een oude Sonja op vrijdag: in geen tijden zo’n fijne nacht gehad

Beeld BNNVARA/De nacht van Sonja

“Het leukste van een talkshow is spektakel,” zei Jeroen Pauw. “En als er iets was bij Sonja Barend op de televisie, dan was het spektakel.” Matthijs van Nieuwkerk roemde Barends echtheid, Fidan Ekiz noemde haar heilig, superfan Eva Jinek vertelde dat ze voor elke uitzending een mantra herhaalt: “Onverbiddelijk, onverschrokken, Sonja Barend.”

De loftuitingen bleken een opwarmertje voor drie uitzendingen uit de oude doos, om te beginnen een special van Sonja op Zondag uit 1990 vanuit een parenclub – alleen al heerlijk vanwege de getoupeerde kapsels, sigaretten en vaseline op de lens. Daarna volgde de Barend en Witteman net nadat Pim Fortuin was doodgeschoten. Interessant vanwege die actualiteit, maar niet een uitzending waarin Barends kwaliteiten specifiek tot bloei kwamen.

Lips wilde er net het bijltje bij neergooien toen om half drie ’s nachts een oude Sonja op vrijdag begon, waarin een psychologe vertelde over haar onderzoek naar verliefdheid. Barend interviewt haar een kwartier lang, hoort het publiek uit, en net als het gesprekje eindigt vraagt ze doodleuk: “Uw onderzoek, het lijkt me enig om te doen, maar doet u er nog iets mee? Tot het nut van het algemeen, zeg maar?” Verbouwereerde blik van de psycholoog, Barend met ondeugende blik: “Ja, nou hoor ik van u hoe het is om verliefd te zijn, maar dan denk ik: wat kan mij ’t schelen?”

Het publiek schaterde het uit: dát was nou de onverschrokken Sonja Barend, die zelfs in zo’n gemoedelijk item haar gast uit de tent probeerde te lokken. Lips werd zondagochtend geradbraakt wakker, maar had in geen tijden zo’n fijne nacht gehad.

