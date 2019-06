Een oud journaal acteren is wat gek, maar D-day komt wel treffend in beeld

“Goedenavond. U kijkt naar het nieuws van 3 juni 1944. Dag 1485 van de bezetting.” Veel meer dan die woorden gebruikte Herman van der Zandt maandagavond niet om exact driekwart eeuw terug te gaan in de tijd. Na een kort nieuwsbericht – ‘Het uitsteken van vlaggen met een niet Duitse signatuur wordt verboden’ – ging het meteen naar een verslaggever ter plekke. Reden: ‘Aanhoudende geruchten over de langverwachte geallieerde invasie’.

De NOS begon maandag aan week van ‘Bevrijdingsjournaals’, bedoeld om de 75ste verjaardag van D-day te ­memoreren. De invasie valt dit jaar op donderdag. In 1944 was het dinsdag 6 juni toen de geallieerden hun troepen op de Normandische kust lieten landen. Een gebeurtenis van zulk historisch belang, dat het lovenswaardig is ­dat de publieke omroep er op primetime – direct na het ­achtuurjournaal – aandacht aan besteed.

Over de vorm valt te discussiëren. Het acteren van een journaaluitzending van toen loopt, met de kennis van nu, al snel uit op toneel van tussen-de-schuifdeurenniveau. Van der Zandt tegen correspondent Tim de Wit in Engeland: “Heb je er enig zicht op wanneer die invasie plaatsvindt, Tim?” Antwoord: “Je begrijpt dat daar geen enkele mededeling over wordt gedaan.”

Ook het anders zo prettige ironische toontje van Van der Zandt was in de context van de ophanden zijnde slachting aan het strand op zijn minst even wennen. Tegen militair historicus Christ Klep: “De Duitser vertrouwen op hun verdediging in het Westen. Dat zit wel snor, denken ze. Maar dan het Oosten. Daar gaat het niet zo best, hè?”

Toch schakelt Lips vanavond opnieuw in. Voor de bondige informatie en de indrukwekkende augmented reality die is toegevoegd aan de locatiebeelden, en simpelweg om er weer eens van doordrongen te raken hoe groot het offer was dat voor onze vrijheid werd gebracht.

