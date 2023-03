Een orgaanboerderij in Duitsland: zou u het donorhart van een varken willen?

Dit is de kwestie. Beeld EO

Als het uw leven redt, zou u dan een varkenshart willen? Lips kreeg de vraag ook maar in z’n schoot geworpen bij Dit is de kwestie, waarin morele dilemma’s en ethische kwesties worden onderzocht door drie EO-zwaargewichten: Tijs van den Brink, Kefah Allush en Margje Fikse. Die laatste vond zichzelf daarom terug in op een orgaanboerderij in Duitsland, vol snoezige biggen. Ze werden zo steriel mogelijk grootgebracht om straks een hart te kunnen leveren dat geschikt was voor een mens.

Fikse wilde weten of dat door de beugel kon, of we dieren als een soort organenfabrieken konden gebruiken. Ja, zei een wetenschapper ter plaatse: de mens staat boven het varken. Iets genuanceerder was zijn collega, die wees op hoeveel varkens jaarlijks doodgaan om als worstjes op onze borden te belanden. Dan zijn een paar varkensoffers om mensenlevens te redden toch acceptabel, niet waar?

Kefah Allush raakte in een ander laboratorium ook begeesterd door het idee. Oog in oog met een kloppend hart van een toch al geslacht varken kreeg hij de vraag: zou je hem willen? Hij hield het erop dat het een groots aanblik was.

Maar daar Tijs van den Brink die van Theo Boer – hoogleraar ethiek gezondheidszorg – theologische bezwaren aanhoorde. Moeten we een mens als machine zien, waar we onderdelen gewoon van kunnen vervangen?

Lips wist het ook niet, maar hij had al wel de cijfers voorbij zien komen: meer dan duizend mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie en een groot tekort aan donoren. Hartpatiënt Peter Every vertelde dat hij elke dag wachtte op een verlossend telefoontje. Of hij een varkenshart zou willen? “Ik grijp alles aan om te zorgen dat ik langer kan leven. Al geven ze me het hart van een chimpansee.” Happy end: het werd het hart van een jonge man. Hij voelde zich herboren.

