Een optocht van indrukwekkende beelden van Peter R. de Vries

Teletekst, een van Lips favoriete manieren om het nieuws tot zich te nemen, was te klein. Terwijl de vakantie al is begonnen en er vroeger halverwege juli al sprake kon zijn van voorzichtig ontluikende komkommertijd, was er gisteren aan actualiteit geen gebrek. Integendeel: de overstromingen in Limburg en het overlijden van Peter R. de Vries verdrongen zelfs bijna corona van pagina 101; het lemma moest het voor het eerst sinds maanden doen met slechts twee nieuwtjes.

Het was volle bak werken geweest ook bij de redacties van de nieuws- en actualiteitenrubrieken en de talkshows. Maar liefst drie verslaggevers werden namens het NOS Journaal afgevaardigd naar het wassende water in Zuid- en Midden-Limburg. Lips vond dat een beetje veel, want het resultaat leek hem niet drie keer zo goed als één van hen had kunnen maken.

Bovendien bleek Gerri Eickhof, op wie Lips thuis zo ongeveer een weddenschap had lopen dat hij met een uitbundige muts zou zijn afgereisd naar Valkenburg in de Geul, juist in de Lange Leidsedwarsstraat te staan, op de plek waar iets meer dan een week geleden Peter R. de Vries werd neergeschoten. Er ontstond een spontane gedenkplaats voor de misdaadverslaggever, waar mensen hun verdriet konden delen met anderen.

De behoefte bleek enorm. Net als de behoefte van programmamakers om het leven van De Vries uit te luiden. Dat leverde een optocht op van beelden van de misdaadverslaggever die Lips allemaal al veel vaker langs had zien komen, maar die in het licht van de schok die zijn overlijden teweeg heeft gebracht indrukwekkend waren. Met name Liever staande sterven dan op je knieën leven op RTL drukte de kijker nog eens met zijn neus op de feiten: Lips kon er niet van wegzappen, hoe tragisch en onverteerbaar het ook was. De Vries gaat gemist worden.

